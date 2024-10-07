“سجل وألحق الفرصة” رابط التسجيل في قرعة الحج 2024 بالجزائر عبر bawabetelhadj.dz واعرف الشروط للتقديم

تتزايد عمليات البحث بكثرة في الوقت الحالي لمعرفة رابط وكيفية التسجيل في قرعة الحج بالجزائر لعام 2024، حيث تم فتح باب التسجيل في القرعة اعتباراً من 3 من أكتوبر 2024 ويستمر الباب مفتوح أمام الجميع حتى 24 من الشهر نفسه، فالقرعة توفر فرصة الحصول على زيارة بيت الله الحرام لكل المشتاقين لأداء فريضة الحج، حيث أنه يتم اختيار الحجاج وفقاً لتوافر بعض الشروط فيهم والتي تم تحديدها من قبل الجهات المختصة، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم كافة التفاصيل حول التسجيل في قرعة الحج بالجزائر لعام 2024 بالخطوات.

التسجيل في قرعة الحج بالجزائر 2024

بسهولة جداً يمكن للمواطنين الراغبين في التسجيل في قرعة الحج لعام 2024 تقديم الطلاب الكترونياً كما وضح الديوان الوطني للحج والعمرة، وهذا يتم من خلال الخطوات التالية:

يتم الذهاب مباشرة إلي الرابط الرسمي بالديوان الوطني للحج والعمرة.

يتم إنشاء حساب جديد بالموقع.

إدخال الاسم بالكامل مع تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية في الحقول المخصصة لها.

الدخول إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.

يتم الانتقال إلى استمارة التسجيل في قرعة الحج.

يتم التأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها.

إرفاق المستندات والاوراق المطلوبة من الموقع.

الضغط على كلمة إرسال الطلب.

الشروط الخاصة بالتسجيل في قرعة الحج بالجزائر 2025

سوف نتعرف معاً في النقاط التالية على الشروط الخاصة بالقبول في قرعة الحج بالجزائر 2024 والتي جاءت على النحو التالي: