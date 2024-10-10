تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 وخطوات بسيطة للضبط على الأقمار الصناعية

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك العديد من البرامج التي تركز على حياة الحيوانات والأسماك، بالإضافة إلى محتوى ممتع آخر يتم بثه على مدار اليوم، كما توفر القناة للمشاهدين تجربة واقعية في عالم الحيوانات، مع ضمان جودة عالية وإشارة قوية عبر الأقمار الصناعية مثل النايل سات والعرب سات، وتعتبر القناة فضائية عالمية متخصصة في حقول العلوم والطبيعة والتاريخ والثقافات، وقد تأسست في عام 1969 في الولايات المتحدة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج.

استقبل قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة لعام 2024

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة لعرض كل ما هو جديد وحصري في عالم الحيوانات والغابات، وفقا للمعلومات المذكورة أدناه:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد للقناة 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الترميز: 30000.

تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تمتلك قناة ناشيونال جيوغرافيك تردد آخر على العرب سات لمتابعة كل ما هو حديث في عالم الحيوانات، كما هو موضح أدناه:

تردد القناة: 11804.

القمر الصناعي: عرب سات.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح: 3/4.

استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 عبر الأقمار الصناعية

يمكنك استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر الأقمار الصناعية مثل النايل سات والعرب سات من خلال عدة خطوات، مما يتيح لك متابعة المحتوى المثير الذي تقدمه القناة عن حياة الحيوانات، وذلك كالتالي:

الذهاب إلى إعدادات جهاز الرسيفر أولاً.

بعد ذلك يمكنك النقر على “التثبيت اليدوي”.

إدخال معلومات قناة ناشيونال جيوغرافيك، والتي تشمل “القمر الصناعي، والتردد، واستقطاب القناة”.

الضغط على أيقونة “بحث”.

مع الانتظار فترة من الوقت لحين التحميل.

لكي تتمكن من تحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفاز ومشاهدة جميع محتوياتها.

أكثر البرامج الوثائقية شهرة على القناة

من بين البرامج التي حظيت بإعجاب كبير من الجمهور ما يأتي:

برنامج المحققون يتناول القضايا الجنائية والجرائم الغامضة.

برنامج عالم البحار يستعرض أعماق المحيطات وكائناتها المميزة.

برنامج “حيوانات قاتلة” يقدم دراسة شاملة حول سلوكيات الحيوانات المفترسة.

البرامج الوثائقية على ناشيونال جيوغرافيك.

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك ببرامجها الوثائقية التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بدء من الحياة البرية والبيئة وصول إلى العلوم والتكنولوجيا، تمثل هذه البرامج نقطة انطلاق للمعرفة والاكتشافات، وتوفر للمشاهدين فرصة للاستكشاف والتعلم بأسلوب مشوق ومثير.