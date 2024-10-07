“اعرف دخلت كلية ايه؟؟”.. رابط نتائج القبول المركزي 2024 بالعراق عبر موقع وزارة التعليم العالي في جميع المحافظات

الالاف من الطلاب يبحثون عن رابط نتائج القبول المركزي 2024 بالعراق وتحديدا طلاب الصف السادس الاعدادي الذين اجتازوا تلك المرحلة بنجاح بنجاح وتقدموا للالتحاق باحدى الجامعات أو المعاهد لاستكمال مشوارهم التعليمي، ولكن حتى الآن لم يتم الاعلان عن نتائج القبول المركزي 2024 حيث لا تزال كل الطلبات تحت الفحص والمراجعة، ومن المقرر الاعلان عنها خلال الساعات القادمة، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2024 بالعراق عبر موقع وزارة التعليم العالي.

رابط نتائج القبول المركزي 2024 بالعراق

والآن نقدم لكم رابط نتائج القبول المركزي 2024 بالعراق الذي يمكنك من خلاله التعرف على الجامعة أو المعهد الذي تم قبولك به، ومن المقرر أن تعلن تلك النتائج خلال الساعات القادمة حيث لم تحدد الوزارة موعدا رسميا للإعلان عنها، فيما وفرت وزارة التعليم العالي لطلابها رابط خاص من أجل لاستعلام عن نتائج القبول المركزي بها والتي تنص على:

أولا قم بالدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي بالعراق.

قم بتحديد قسم الخدمات الالكترونية.

قم بالضغط على ايقونة نتائج القبول المركزي 2024

رابعا ابدا فى ادخال البيانات التي تطلب منك بشكل صحيح.

خامسا انقر على ايقونة الاستعلام.

ستظهر لك الجهة التعليمية التي أصبحت مقيدا بها.

معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024

وفي وقتا سابقا كانت وزارة التعليم العالي العراقية قد أعلنت عن معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024 في كافة الكليات التابعة للجامعات المختلفة