عيار 21 بكام.. أسعار سبائك الذهب اليوم

في نهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 7 من شهر أكتوبر 2024، لتبدأ التساؤلات حول أسعار سبائك الذهب، وكذلك معرفة قيمة الذهب عيار الـ 21، التي شهد حالة من الاضطراب ما بين الارتفاع والثبات في كافة محلات الصاغة، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لسعر السبيكة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

قيمة سبائك الذهب نهاية اليوم

ووفقًا لأخر تحديثات لأسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين، فإنها جاءت كما يأتي:-

سجلت سعر السبيكة من وزن “1” جرام نحو 4091 جنيهًا.

فيما أن سعر السبيكة “5” جرامات بلغت نحو 20 ألف و495 جنيهًا.

إضافة إلى أن سعر سبيكة وزن الـ”10″ جرامات سجلت نحو 40 ألف و910 جنيهًا.

وعن سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام بلغت نحو 409100 جنيه.

سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم

فيما يمكنك التعرف على سعر الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر 2024، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-