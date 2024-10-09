لولو يا لولو في نونو، تردد قناة وناسة لولو بيبي على قمر النايل سات والعرب سات سلي أطفالك 2024، تسعى العديد من الأمهات إلى توفير محتوى ترفيهي وتعليمي آمن لأطفالهن، خاصةً في مرحلة الروضة، تعتبر قناة “وناسة” من القنوات المميزة التي تستهدف الأطفال من عمر شهرين إلى سبع سنوات، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني الطفولية الحصرية التي لا تعرض في أي قناة أخرى، تهدف القناة إلى تعليم الأطفال الأخلاقيات الحميدة وتنمية مهاراتهم في مجالات متعددة، في هذا المقال، سنستعرض تردد قناة وناسة الجديد لعام 2024 وطريقة استقباله على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

لولو يا لولو في نونو، تردد قناة وناسة لولو بيبي على قمر النايل سات والعرب سات سلي أطفالك 2024، تعد قناة “وناسة” من الوجهات المفضلة للأطفال، حيث تقدم مجموعة من الأغاني والبرامج التي تستهدف الفئة العمرية من شهرين إلى سبع سنوات، مما يشجعهم على التفاعل والرقص، كما تهدف القناة إلى تعزيز المهارات الاجتماعية والعقلية والجسدية للأطفال، وفيما يلي ترددات قناة وناسة:

تردد قناة وناسة على النايل سات:

التردد: 11296

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

طريقة استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024

تابع أغاني لولو يا لولو في نونو، تردد قناة وناسة لولو بيبي على قمر النايل سات والعرب سات سلي أطفالك 2024، للاستمتاع بمحتوى قناة وناسة، يمكنك استقبال التردد الجديد على أجهزة الاستقبال الخاصة بك، القناة مجانية ومفتوحة على جميع الأقمار الصناعية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة الرئيسية “menu” من جهاز التحكم عن بعد.

اختر “التثبيت” أو “التركيب الهوائي”.

اختر “إضافة تردد قناة جديد”.

أدخل البيانات والإحداثيات الخاصة بالقناة.

اضغط على زر “بحث”.

انتظر حتى تظهر القناة، ثم اضغط على “حفظ”.

أجدد أغاني قناة وناسة لولو

مع لولو أطفالك في أمان، تردد قناة وناسة لولو بيبي على قمر النايل سات والعرب سات سلي أطفالك 2024، تتمتع قناة وناسة لولو بعدد من الأغاني المميزة والتي نذكر لكم منهما يلي:

نشيد لولو الشطورة.

نشيد من ضرب لولو.

نشيد ألوان.

نشيد يا شرطة حرامي.

نشيد لولو صارت شرطية.

نشيد لولو وماما.

نشيد حبيب البابا.

نشيد يا لولو في نونو.

نشيد جراثيم.

نشيد وناسة وناسة.

نشيد بيب بيب.

نشيد دا دا ميدو.

نشيد الشرطة القوية.

أبرز مميزات قناة وناسة لولو بيبي

عرضنا لكم فيما سبق مع لولو أطفالك في أمان، تردد قناة وناسة لولو بيبي على قمر النايل سات والعرب سات سلي أطفالك 2024، ننتقل الآن إلى كل ما يخص أبرز مميزات قناة وناسة لولو بيبي، والتي نقدمها لكم في عدة نقاط تتمثل فيما يلي: