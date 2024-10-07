“لينك رسمي” نتائج معدلات القبول المركزي في العراق 2024 لجميع المحافظات

يبحث بشكل كبير الطلاب والطالبات في العراق عن نتائج معدلات القبول المركزي، فتلك النتائج مهمة جداً ومصيرية بالنسبة لمسيرة الطالب الجامعية بعد الانتهاء من الصف السادس الاعدادي، فالنتيجة حالياً مازالت تحت قيد المراجعة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأكدت الوزارة ان النتيجة ستعلن قريباً جداً أمام الجميع في جميع المحافظات العراقية، وسوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتائج معدلات القبول المركزي بالعراق 2024 فتابعونا.

الاستعلام عن نتائج معدلات القبول المركزي 2024

يمكن لجميع الطلاب والطلبات في العراق الاستعلام عن نتائج القبول المركزي في جميع المحافظات العراقية، حيث يمك الاطلاع على الكلية التي تم تحديدها وفقاً للمجموع الخاص بالطالب والراغبات التي قام بتسجيلها، وهذا من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التعليم العالي.

النقر على معدلات القبول المركزي.

اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج.

كتابة كافة البيانات المطلوبة والموجودة في الطلب الخاص بكل طالب.

الضغط على كلمة بحث.

الانتظار قليلاً حتى تظهر تفاصيل البحث والكلية التي تم تحديدها.

يمكن طباعة استمارة النجاح بكل سهولة.

موعد الإعلان عن نتائج القبول المركزي

حتى تلك اللحظة لم تحد وزارة التعليم العالي بالعراق موعد خاص للإعلان عن نتائج القبول المركزي والتي اقتراب الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وهذا بعد انتهاء عمليات المراجعة التي تتم حالياً.

معدلات القبول المركزي بالعراق