تعــرف على جدول العطل الرسمية في العراق 2025 كما أعلنها مجلس النواب + التقويم الدراسي لهذا العام

يحظى جدول العطل الرسمية في العراق لعام 2024 بأهمية كبيرة لدى المواطنين، إذ تعد هذه العطل بمثابة فرصة للراحة من العمل والدوام في مختلف القطاعات، سواء كانت حكومية أو خاصة، بما في ذلك قطاع التعليم، وذلك لأن هذه العطل تمنح الناس وقتا لقضائه مع عائلاتهم والتخطيط لرحلات ترفيهية، نتيجة لذلك وجدنا البحث يتزايد بشكل كبير عن جدول العطل لتحديد أوقات الإجازات العائلية المناسبة، وسنقوم بنقل كافة التفاصيل خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

جدول العطل الرسمية في العراق

أعلنت الحكومة العراقية عن جدول العطل الرسمية بعد أن أقرها مجلس النواب، وجاءت العطل الرسمية في العراق على النحو التالي:

الجمعة والسبت عطلة من كل أسبوع.

رأس السنة الهجرية يتم الاحتفال به في الأول من شهر محرم.

العاشر من محرم استشهاد الإمام الحسين في يوم عاشوراء.

وفي الثاني عشر من ربيع الأول يتم الاحتفال بالمولد النبوي.

أما عيد الفطر ففي اليوم الأول والثاني والثالث من شهر شوال.

كما يتم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في العاشر إلى اليوم الرابع عشر من ذو الحجة.

عيد الغدير في الثامن عشر من ذو الحجة.

رأس السنة الميلادية في اليوم الأول من شهر يناير.

الــــ 6 من يناير عيد الجيش.

الــــ 16 من مارس الهجوم الكيميائي على حلبجة.

الــــ 1 2 من مارس عيد نوروز.

الأول من مايو عيد العمال.

التقويم الدراسي لعام 2024/2025 في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن التقويم الدراسي لعام 2024/2025 والذي جاء على النحو التالي:

بدء الدراسة في المدارس: 22 سبتمبر 2024.

بداية العام الجامعي: 16 سبتمبر 2024.

امتحانات الفصل الأول: تبدأ في 11 يناير 2025.

إجازة نصف العام: من 25 يناير إلى 6 فبراير 2025.

الاجازات الرسمية خلال العام الدراسي 2024/2025

يشمل العام الدراسي هذا مجموعة من العطل الرسمة التي تتمثل في الآتي: