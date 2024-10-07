شفرات جاتا سان اندرياس جاتا GTA San Andreas عــدم المــوت ولبس الشرطة.. كلــمات سر جي تي اي جــامدة مش هتبطل لعب

يبحث عن شفرات جاتا سان اندرياس عدد كبير من اللاعبين المحبين والعاشقين للعبة جاتا لعبة القتال الأشهر في العالم، فإذا كنت من عشاق هذه اللعبة فأنت تحتاج إلى شفرات جاتا حتى تتمكن من الحصول على الكثير من الأشياء التي لا تمتلكها، ولذلك فإن البحث عن شفرات جاتا من أكثر عمليات البحث على الإنترنت.

شفرات جاتا سان اندرياس

تعد شفرات جاتا سان اندرياسمن أهم عناصر اللعب داخل لعبة جاتا حيث أن الشفرات تساعد اللاعب على تخطي الكثير من المراحل، ويحتاج اللاعب للأفراد للاستمتاع بالكثير من المزايا وتتمثل شفرات جاتا في التالي:

THUGSTOOLS شفرة مجموعة أسلحة متوسطة

PROFESSIONALTOOLS شفرة مجموعة أسلحة متقدمة

NUTTERTOOLS شفرة مجموعة أسلحة غريبة

PRECIOUSPROTECTION شفرة الدرع الأقصى

ASPIRINE شفرة استعادة الصحة كاملة

YOUWONTTAKEMEALIVE شفرة زيادة مستوى المطاردة

LEAVEMEALONE شفرة تقليل مستوى المطاردة

LIFEISPASSINGMEBY شفرة تسريع الوقت في اللعبة

CHICKSWITHGUNS شفرة النساء يحملن أسلحة

COMEFLYWITHME شفرة الطيران بالسيارات

BEERMONEY شفرة استعادة صحة اللاعب

UZUMYMW شفرة السيارة تسير على الماء

MIGHTYSALEH25 شفرة اللاعب يختفي

شفرات أخرى من لعبة جاتا

هناك الكثير من شفرات جاتا سان اندرياس التي تم إضافتها إلى لعبة جاتا بعد التحديث الاخير ويعد من أبرزها ما يلي: