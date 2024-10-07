شفرات جاتا سان اندرياس جاتا GTA San Andreas عــدم المــوت ولبس الشرطة.. كلــمات سر جي تي اي جــامدة مش هتبطل لعب

يبحث عن شفرات جاتا سان اندرياس عدد كبير من اللاعبين المحبين والعاشقين للعبة جاتا لعبة القتال الأشهر في العالم، فإذا كنت من عشاق هذه اللعبة فأنت تحتاج إلى شفرات جاتا حتى تتمكن من الحصول على الكثير من الأشياء التي لا تمتلكها، ولذلك فإن البحث عن شفرات جاتا من أكثر عمليات البحث على الإنترنت.
شفرات جاتا سان اندرياس
تعد شفرات جاتا سان اندرياسمن أهم عناصر اللعب داخل لعبة جاتا حيث أن الشفرات تساعد اللاعب على تخطي الكثير من المراحل، ويحتاج اللاعب للأفراد للاستمتاع بالكثير من المزايا وتتمثل شفرات جاتا في التالي:
- THUGSTOOLS شفرة مجموعة أسلحة متوسطة
- PROFESSIONALTOOLS شفرة مجموعة أسلحة متقدمة
- NUTTERTOOLS شفرة مجموعة أسلحة غريبة
- PRECIOUSPROTECTION شفرة الدرع الأقصى
- ASPIRINE شفرة استعادة الصحة كاملة
- YOUWONTTAKEMEALIVE شفرة زيادة مستوى المطاردة
- LEAVEMEALONE شفرة تقليل مستوى المطاردة
- LIFEISPASSINGMEBY شفرة تسريع الوقت في اللعبة
- CHICKSWITHGUNS شفرة النساء يحملن أسلحة
- COMEFLYWITHME شفرة الطيران بالسيارات
- BEERMONEY شفرة استعادة صحة اللاعب
- UZUMYMW شفرة السيارة تسير على الماء
- MIGHTYSALEH25 شفرة اللاعب يختفي
شفرات أخرى من لعبة جاتا
هناك الكثير من شفرات جاتا سان اندرياس التي تم إضافتها إلى لعبة جاتا بعد التحديث الاخير ويعد من أبرزها ما يلي:
- شفرة BAGUVIX: وهذه الشفرة تمنحك الحصول على صحة لا نهائية وتجنبك مطاردة الشرطة.
- شفرة LXGIWYL: والتي ستحصل من خلالها على مجموعة كبيرة من احدث الاسلحة.
- شفرة FULLCLIP:حيث أنها تمنحك إمكانية استخدام ذخيرة غير محدودة.
- شفرة HESOYAM: التي تمكنك من استعادة السيارات والدروع التي تمتلكها حاليا.
- شفرة KANGAROO: تمكنك من تنفيذ قفزة مذهلة من اعلى الاماكن.
- شفرة ANOSEONGLASS: والتي تمكنك تفعيل وضع الأدرينالين.
- شفرة BTCDBCB: والتي تمنحك العضلات.
- شفرة PROFESSIONALKILLER:هذه الشفرة تجعلك قاتل محترف في كل المستويات.
- شفرة TURNDOWNTHEHEAT:تمكنك من ايقاف مطاردة الشرطة لك على الفورا.