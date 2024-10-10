قـرارات رسميــة من وزارة العمل : تعديل ساعات العمل في الجزائر 2024 كما ورد في المرسوم التنفيذي!! اعـرف كم عدد ساعات العمل

يتطلع إلى معرفة تعديل ساعات العمل التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة الجزائرية عدد كبير من المواطنين الجزائريين في الشارع الجزائري، وذلك بعد أن تم الإقرار بتعديل بسيط في ساعات العمل في كافة المؤسسات والإدارات التابعة للحكومة الجزائرية، كما شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة من قبل الموظفين والعاملين في الدوائر الحكومية، وإليكم أهم هذه الأخبار من خلال التالي.

تعديل ساعات العمل

قررت الحكومة الجزائرية تعديل ساعات العمل في جميع المؤسسات والإدارات الحكومية التابعة للدولة الجزائرية في جميع الولايات المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وجاء التعديل ليكون على النحو التالي:

من المقرر أن يتم زيادة ساعات العمل بمقدار نصف ساعة عن الدوام السابق، حيث جاء الدوام ليكون بدءا من 8,00 صباحا، وحتى الساعة 16,30 مساء.

وعلى ذلك ف الفترة الصباحية من المقرر أن تبدأ في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة الثانية عشر ظهرا.

بينما من المقرر أن تبدأ الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الرابعة ونصف مساء.

العطل المدفوعة الاجر للموظفين 2024/2025

بعدما تعرفنا علي تعديل ساعات العمل 2024 في الجزائر وفقا لكافة اللوائح نكشف من خلال هذا الجدول العطل الرسيمة في الدولة خلال هذان العاميين:

السنة العطلة التاريخ 2024 رأس السنة الميلادية 1 يناير 2024 2024 عيد العمال 1 مايو 2024 2024 عيد الاستقلال 5 يوليو 2024 2024 عيد الثورة 1 نوفمبر 2024 2024 رأس السنة الهجرية (موعد تقريبي) 8 يوليو 2024 2024 المولد النبوي الشريف (موعد تقريبي) 15 سبتمبر 2024 2024 عيد الفطر (موعد تقريبي) 10-11 أبريل 2024 2024 عيد الأضحى (موعد تقريبي) 17-18 يونيو 2024 2025 رأس السنة الميلادية 1 يناير 2025 2025 عيد العمال 1 مايو 2025 2025 عيد الاستقلال 5 يوليو 2025 2025 عيد الثورة 1 نوفمبر 2025 2025 رأس السنة الهجرية (موعد تقريبي) 28 يونيو 2025 2025 المولد النبوي الشريف (موعد تقريبي) 5 سبتمبر 2025 2025 عيد الفطر (موعد تقريبي) 30-31 مارس 2025 2025 عيد الأضحى (موعد تقريبي) 7-8 يونيو 2025

الهدف من تعديل ساعات العمل في الجزائر

قد يسأل البعض عن الأسباب التي أدت إلى تعديل ساعات العمل في الجزائر، حيث أكدت الحكومة على أن زيادة ساعات العمل نصف ساعة كان ذلك يرجع إلى الأسباب التالية:

تم زيادة ساعات العمل في الجزائر نصف ساعة عن الدوام السابق، وذلك حتى يتمكن جميع المواطنين من قضاء مصالحهم داخل الدوائر الحكومية بكل سهولة.

كما أن هذه الزيادة تعمل على زيادة الإنتاجية داخل مؤسسات الدولة مما يعني المزيد من التقدم والرقي.

بالطبع أن هذه الزيادة تساعد في انضباط الموظف وتأدية واجبه على أكمل وجه، دون نقصان أو إجحاف بحق المواطن.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر يرجى اتباع الخطوات التالية: