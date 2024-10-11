وزارة المالية:: هل تم رفع سن التقاعد في العراق 2024 الى 65 سنة !! + رابـط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

شهدت الفترة الماضية اهتماما واسعا بشأن معرفة حقيقة رفع سن التقاعد في العراق، حيث من المتوقع أن تصدر الحكومة قانونا جديدا لتمديد سن التقاعد، وذلك لأنهم يرون من وجهة نظرهم أن التعديلات المقترحة تسهم في الاستفادة من خبرات الموظفين لفترة أطول، مما يعزز الاستقرار في سوق العمل، و سنعرض لكم أهم التعديلات المتعلقة بقانون المتقاعدين خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

رفع سن التقاعد في العراق

ينتظر العديد من المواطنين تعديلات جديدة على قانون التقاعد داخل البرلمان، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين النواب لإجراء هذه التعديلات، وقد تم الإعلان عن تنفيذ هذا القرار قريباً، وسيتم عرض مقترحات مجلس النواب بخصوص التعديل، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين، وتشمل هذه التعديلات ما يلي:

رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا.

خفض سن التقاعد المبكر إلى 45 عامًا بعد أن كان 50.

زيادة سن التقاعد إلى 65 عامًا في بعض التخصصات النادرة بدلا من 60.

تعديل سن التقاعد للأشخاص المعنيين بالقوانين، حيث سوف يتم رفعه إلى 65 عام بدلا من 60 عام.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، يجب اتباع خطوات معينة لضمان نجاح العملية:

أولاً، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية.

ثم سجل الدخول بإدخال بيانات المتقاعد المطلوبة.

من القائمة الرئيسية، انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية، ثم اختر استعلام عن رواتب التقاعد.

أدخل جميع البيانات بدقة، وأرفق الوثائق اللازمة لإكمال الاستعلام.

أخيرًا، اضغط على زر “عرض” لتظهر لك تفاصيل الراتب التقاعدي بوضوح.

كم سن التقاعد المبكر

سن التقاعد المبكر في العراق يختلف بناء على الظروف والقطاع الذي يعمل فيه الشخص، ولكن في القطاع العام:

يمكن للموظفين في العراق التقدم للتقاعد المبكر إذا أكملوا 15 عامًا من الخدمة وبلغوا سن 50 عاما على الأقل.

بعض القوانين تسمح للنساء بالتقاعد المبكر عند إكمال 25 عاما من الخدمة بغض النظر عن العمر، أو عند بلوغ سن 45 عاما بشرط أن تكون سنوات الخدمة مكتملة.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادات جديدة في رواتب المتقاعدين العراقيين، على أن يزداد سلم الرواتب الجديد بالشكل التالي: