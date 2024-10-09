الفئات المستبعدة من سكنات عدل 3 + اعــرف أسماء المقبولين في المرحلة الأولي فــور اعلانها خــلال www.aadl.com.dz/

اعرف الفئات المستبعدة من سكنات عدل 3، والتي تعتبر جزءا من سياسة الحكومة الجزائرية التي تسعي الي توفير سكن مناسب للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، يهدف هذا البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات السكان من خلال توفير سكنات اجتماعية بأسعار مناسبة، لذا هناك فئات معينة تم استبعادها من الاستفادة من برنامج عدل 3، وذلك لضمان توجيه هذه السكنات للأشخاص الذين هم في حاجة فعلية إليها.

الفئات المستبعدة من سكنات عدل 3

قبل الإجابة عن سؤال موعد اعلان نتائج سكنات عدل المرحلة الأولي هناك فئات لا يمكنها الاستفادة من هذه الوحدات، يجب عليك معرفتها حيث جائت كالتالي:

الأشخاص الذين استفادوا من مشاريع سكنية سابقة مثل سكنات عدل أول وتاني حيث لا يمكنهم التقديم مرة أخرى.

الأشخاص الذين يمتلكون سكنا أو عقارا، سواء كان في المدينة أو في القرية.

الأشخاص الذين لديهم تعاملات مع وكالات عقارية أو الذين قاموا بشراء سكنات من السوق.

الأشخاص الذين ليس لديهم سجل وطني أو لم يتم تسجيلهم كمرشحين للحصول على سكن.

الأشخاص الذين لديهم مشاكل قانونية مثل المدانين بجنح أو جرائم قد تؤثر على أهليتهم للاستفادة من السكن.

الأشخاص الذين لا تتوافق أوضاعهم المالية مع شروط التقديم مثل عدم القدرة على دفع الدفعات المطلوبة أو عدم الاستقرار المالي.

الاستعلام عن نتائج المرحلة الأولي

ذكرنا الفئات المستبعدة من سكنات عدل 3 ان لم تكن منهم يمكنك معرفة خطوات الاستعلام عن سكنات عدل 3 المرحلة الأولى عبر الموقع الرسمي:

أولا قم بالولوج إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية.

بعد فتح الموقع، ابحث عن الاستعلام عن النتائج قد يتواجد في القائمة الرئيسية أو في أسفل الصفحة.

أدخل بيانات حسابك اسم المستخدم وكلمة المرور.

إذا لم يكن لديك حساب، قد تحتاج إلى التسجيل أولا

بمجرد الوصول إلى قسم الاستعلام، أدخل المعلومات اللازمة مثل رقم التسجيل والاسم الكامل قد تحتاج إلى إدخال تاريخ الميلاد أو رقم الهوية.

بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، انقر على زر استعلام.

سيظهر في التبويب نتائج المرحلة الأولى فور الإعلان الرسمي مثل حالة الطلب تاريخ التسجيل وأي تفاصيل أخرى ذات صلة.

لن تظهر النتائج حيث لم يتم الاعلان عنها بعد لذا عليك المتابعة باستمرار.

اسعار وحدات سكنات عدل

أسعار سكنات عدل 3 (AADL 3) في الجزائر تختلف حسب المنطقة والمساحة ونوع الشقة. بشكل عام، الأسعار تتراوح كما يلي:

نوع الشقة السعر شقق 2 غرف (F2) تبدأ من حوالي 2,000,000 دينار جزائري شقق 3 غرف (F3) تتراوح الأسعار بين 2,500,000 إلى 3,000,000 دينار جزائري شقق 4 غرف (F4) تتراوح بين 3,500,000 إلى 4,000,000 دينار جزائري

تهدف السكنات إلى توفير مسكن بأسعار مناسبة للأسر الجزائرية كذلك يتيح البرنامج الحصول على قروض بنسب فائدة منخفضة، كما انها تبنى السكنات في مناطق مختلفة ضمن المدن الكبرى والبلديات.