تليفون كل وقت وكل لحظة.. سعر ومواصفات Oppo A18 بمميزات رائعة لن تستغني عنه بعد اليـوم

يوجد عدد كبير من التساؤلات حول سعر ومواصفات Oppo A18،حيث يُعد هذا الهاتف خيارًا اقتصاديًا يقدم أداءً مميزًا مقارنة بسعره، كما يتميز بتصميمه الجذاب ومواصفاته التي تلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز قادر على تحمل متطلبات الاستخدام اليومي بكفاءة وسوف نستعرض تفاصيل مواصفات الهاتف، إلى جانب أبرز مميزاته وعيوبه في السطور القليلة القادمة.

مواصفات هاتف Oppo A18

يتميز هاتف Oppo A18 بوجود عدد من المواصفات العالية ومن أهمها ما يلي:

وجود معالج ثماني النواة.

يتمتع الهاتف بوجود وحدة تخزين تصل الى 64 جيجا رام و 128 جيجا رام.

نظام التشغيل في الهاتف هو اندرويد 13.

مميزات هاتف Oppo A18:

يتمتع هاتف Oppo A18 بالعديد من المميزات ومن أشهرها ما يلي:

المعالج المستخدم في الهاتف يُعد ممتازًا مقارنةً بسعره.

تتميز شاشة الهاتف بحجم كبير، مما يجعلها مثالية للألعاب الإلكترونية ومشاهدة الفيديوهات، وهي من نوع IPS وتدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.

يمكن استخدام شريحتي اتصال في الهاتف في نفس الوقت، بالإضافة إلى إمكانية إضافة كارت ميموري لزيادة السعة التخزينية.

بطارية الهاتف تأتي بسعة ملائمة تتيح استخدامها طوال اليوم دون أي مشاكل.

وزن الهاتف مقبول، وتصميمه رائع ويتميز بمقاومته للماء.

يحتوي الهاتف على منفذ USB من نوع Type C، وهو الأحدث على الإطلاق.

عيوب هاتف Oppo A18:

هناك عدد من العيوب في هاتف Oppo A 18 وهى كالاتي: