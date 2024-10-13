“استقبها بجودة هائلة” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات وعرب سات

يريد العديد من الأشخاص معرفة الأحداث والكوارث الطبيعية التي تحدث حول دول العالم بالإضافة إلي الحيوانات التي أوشكت علي الانقراض، كل ذلك وأكثر يتم عرضة علي قناه ناشيونال جيوغرافيك العالمية حيث تتضمن هذه القناه جميع البرامج المختلفة التي تبث لمشاهديها الأحداث والزلازل والبراكين التي تحدث حول العالم اجمع، تبث أيضا الأفلام الوثائقية التي نالت إعجاب جميع من يتابعها، من خلال متابعه المشاهدين لهذه القناه يكتسبون العديد من المعارف، لذلك يبحثون عن الترددات الجديدة التي يتم بث القناه من خلالها، عبر السطور القادمة سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة التي تتعلق بهذا الموضوع ابقوا معانا.

ناشيونال جيوغرافيك عبر ترددها الجديد علي النايلسات

ترميز القناة: 27500.

استقطاب قناه ناشيونال جيوغرافيك: أفقي.

تصويب الخطأ: 6/5.

التردد الجديد: 11411.

قناة ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11938.

مؤشر ترميز القناه: 27500.

استقطاب القناه: أفقي.

بيانات تصحيح الخطأ: 6/5.

تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك علي التلفاز

انقر علي الإعدادات من خلال جهاز التحكم المسؤول عنه جهاز استقبال التلفاز.

قم بعد ذلك بالنقر علي خانة التركيب اليدوي.

ثم قم بتحديد القمر الصناعي الذي يتم من خلاله بث القناه.

ادخل التردد، معامل الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.

انقر علي زر البحث.

ثم انقر علي زر التحميل.

أخيرا: أيقونة حفظ القناه علي قائمة القنوات.

نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك