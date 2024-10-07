“اغتنم الفرصة الآن”.. لينك تسجيل قرعة الحج 2025 الجزائر.. الخطوات والشروط المطلوبة للتقديم على الحج

يبحث الكثير من مواطني دولة الجزائر العربية عن خطوات التسجيل في رابط قرعة الحج والعمرة، حيث تقدم وزارة الأوقاف الجزائرية روابط سريعة لتسجيل طلبات الحج والعمرة قبل اكتمال العدد وذلك لأداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام وهو الحلم الذي يطمح للوصول إليه جميع المسلمين، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات التسجيل المطلوبة.

كيفية التسجيل في قرعة الحج 2025 الجزائر

يمكنك الآن وبكل سهولة التسجيل في رابط الحج وذلك بداية من اليوم الجمعة الموافق 4 من أكتوبر وحتى اليوم الرابع عشر من نفس الشهر، وخطوات التسجيل نوضحها لكم على النحو الآتي:

قم بالدخول مباشرة الى الموقع الالكتروني الخاص ب وزارة الأوقاف الجزائرية.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول الخاص بك وذلك من خلال توضيح اسم المستخدم وكلمة المرور.

يمكنك بعد ذلك الانتقال الى القائمة الرئيسية ثم الضغط على أيقونة التسجيل في فريضة الحج.

قم بتدوين البيانات الرسمية لك بشكل صحيح.

بعد ذلك اطلع على الشروط والأحكام المطلوبة واضغط على ايقونة تأكيد.

سوف يتم الآن ارسال الطلب الخاص بك.

شروط الالتحاق بالحج 2025 بالجزائر

حتى تتمكن من أداء فريضة الحج في السعودية وقبول طلب التسجيل الخاص بك يلزم عليك في البداية موافقة مجموعة من الشروط والأحكام أبرزها ما يلي: