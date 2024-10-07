“اغتنم الفرصة الآن”.. لينك تسجيل قرعة الحج 2025 الجزائر.. الخطوات والشروط المطلوبة للتقديم على الحج

يبحث الكثير من مواطني دولة الجزائر العربية عن خطوات التسجيل في رابط قرعة الحج والعمرة، حيث تقدم وزارة الأوقاف الجزائرية روابط سريعة لتسجيل طلبات الحج والعمرة قبل اكتمال العدد وذلك لأداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام وهو الحلم الذي يطمح للوصول إليه جميع المسلمين، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات التسجيل المطلوبة.
كيفية التسجيل في قرعة الحج 2025 الجزائر
يمكنك الآن وبكل سهولة التسجيل في رابط الحج وذلك بداية من اليوم الجمعة الموافق 4 من أكتوبر وحتى اليوم الرابع عشر من نفس الشهر، وخطوات التسجيل نوضحها لكم على النحو الآتي:
- قم بالدخول مباشرة الى الموقع الالكتروني الخاص ب وزارة الأوقاف الجزائرية.
- اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- قم بتسجيل الدخول الخاص بك وذلك من خلال توضيح اسم المستخدم وكلمة المرور.
- يمكنك بعد ذلك الانتقال الى القائمة الرئيسية ثم الضغط على أيقونة التسجيل في فريضة الحج.
- قم بتدوين البيانات الرسمية لك بشكل صحيح.
- بعد ذلك اطلع على الشروط والأحكام المطلوبة واضغط على ايقونة تأكيد.
- سوف يتم الآن ارسال الطلب الخاص بك.
شروط الالتحاق بالحج 2025 بالجزائر
حتى تتمكن من أداء فريضة الحج في السعودية وقبول طلب التسجيل الخاص بك يلزم عليك في البداية موافقة مجموعة من الشروط والأحكام أبرزها ما يلي:
- يجب أن يكون الشخص حاصلا على الجنسية الجزائرية.
- أن يكون مقيما إقامة دائمة داخل الدولة ولم يغادر الدولة لأكثر من عامين.
- يجب توضيح عدد المرات السابقة للتسجيل في رابط الحج والعمرة.
- أن لايقل عمر المتقدم عن 19 عاما ولا يزيد عن 70 حتى يتمكن من أداء المناسك المفروضة.
- كذلك ينبغي أن لا يكون المتقدم يعاني من أي أمراض خطيرة أو معدية.
- أن لا تكون المرأة حاملا في الشهور الاخيرة.
- أن تكون المدة الفاصلة بين موعد التسجيل وآخر موعد زيارة للحرم لا يقل عن سبع سنوات ويستثنى من ذلك من كان محرم للمرأة.
- يجب أن تكون المرأة مالكة لمحرم خاص بها للسفر خارج الدولة
- يشترط تسجيل محرم المرأة معه.
- يجب أن يكون الشخص مالكا لجواز سفر ساري الصلاحية.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يثبت في حقه أي جرائم أخلاقية.