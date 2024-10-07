برغم القانون.. قصة صمود ليلى تجذب الأنظار .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة لمسلسل الدراما الاجتماعية الأكثر شهرة في 2024

حقق مسلسل “برغم القانون” شهرة واسعة منذ بداية عرضه، حيث يتناول قضية اجتماعية واقعية تجسدها الفنانة إيمان العاصي في دور “ليلى”، المحامية التي يتركها زوجها بشكل مفاجئ بعد عشر سنوات من الزواج، لتتحمل مسؤولية تربية طفليهما وحدها وتواجه تحديات الحياة تصدر المسلسل محركات البحث، خاصة مع تزايد التساؤلات حول موعد عرض حلقاته لعام 2024، ولذلك، سنستعرض لكم في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد وقنوات عرض المسلسل.

موعد عرض مسلسل برغم القانون 2024

ينتظر عشاق الدراما المصرية عرض مسلسل “برغم القانون” الذي يُعرض من الأحد إلى الخميس وفق المواعيد التالية:

قناة ON

العرض الأول: الساعة 7:30 مساءً.

الإعادة: الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

قناة ON دراما

العرض الأول: الساعة 10:00 مساءً.

الإعادة الأولى: الساعة 6:00 صباحاً.

الإعادة الثانية: الساعة 5:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل برغم القانون 2024

يتم عرض المسلسل عبر كلٍ من قناة “ON” و”ON دراما”، بالإضافة إلى منصة Watch It الرقمية، التي تتيح عرض الحلقات قبل البث التلفزيوني بـ 24 ساعة. يمكنكم متابعة المسلسل عبر القنوات التالية:

تردد قناة ON

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11602.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة ON Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11862.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

يمكنكم تحميل تطبيق Watch It لمتابعة حلقات المسلسل قبل عرضها على القنوات التلفزيونية بيوم كامل.