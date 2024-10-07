متى موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر أكتوبر في العراق 2024؟.. وكيفية الاستعلام عن راتب التقاعد

يتساءل العديد من الأشخاص المستحقين لرواتب التقاعد عن موعد الصرف الخاص بهم، وذلك بعد إنتشار شائعة تأخير صرف رواتب شهر أكتوبر إلى الشهر القادم، مما اعترض الكثير من المواطنين وطالبوا بتحديد موعد الصرف خلال هذا الشهر حتى يتمكنوا من شراء مستلزماتهم الضروري، ومن هنا قامت وزارة المالية بالرد على جميع الشائعات المنتشرة في الدولة واليكم التفاصيل.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

قامت وزارة المالية في العراق بنفي الأخبار المنتشرة حول تأخر صرف رواتب المتقاعدين لشهر كامل، حيث اكدت الوزارة ان عمليات الصرف بدأت من اليوم الاول من اكتوبر ويحق للجميع الحصول على رواتبهم كاملة، كما نوهت الوزارة على أن عمليات التأخير تتم وفقا لمواعيد محددة، كأن يوافق اليوم الأول من الشهر عطلة رسمية او مواسم وأعياد ففهي هذه الحالة يتم تأخير صرف راتب المتقاعدين لمدة يوم واحد فقط أو يومين كحد أقصى.

كما طالبت وزارة المالية بمتابعة موقعها الرسمي قبل تلقي أي اخبار وعدم الالتفات إلى الشائعات المنتشرة التي لا يوجد لها أي أساس من الصحة.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

في حال رغبتك في الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لمعرفة الراتب الخاص بك أو الإطلاع على مواعيد الصرف المحددة فيمكنك فعل ذلك عن طريق اتباعك للخطوات التالية: