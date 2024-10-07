اضغط على hajj.gov.iq.. واستعلم على أسماء الفائزين بقرعة الحج العراقية وما هي شروط التسجيل في القرعة

يبحث كافة المسلمين بشكل مستمر على أداء مناسك الحج التي تعتبر من أهم الشعائر الدينية التي يختص بها المسلمين، ولكن من الصعب على الكثير من الأشخاص السفر لأداء الشعائر بسبب ارتفاع التكلفة، وقد أعلنت الحكومة العراقية بالتسهيل على المواطنين السفر وذلك من خلال طرح قرعة الحج، وقد تم التسجيل في القرعة عدد كبير من المواطنين هناك، ويرغبوا في الاستعلام على نتيجة القبول، وقد أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة بأنه يمكن الاستعلام على أسماء المقبولين الكترونيا، سنتعرف على الخطوات الصحيحة في السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة العراقية بأنه يتم الاستعلام على أسماء الفائزين بالقرعة من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بالهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق من هنا.

من الخيارات الموجودة على الشاشة اضغط على الخدمات الالكترونية، بعدها يتم الضغط على نتائج قرعة الحج 2025.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الخاصة بالشخص التي ترغب الاستعلام على نتيجته، واضغط على بحث.

سيتم عرض على الشاشة هل تم قبوله في القرعة ام لا.

ما هي أهم شروط التسجيل في قرعة الحج

أوضحت وزارة الحج والعمرة بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدي كافة المواطنين المسجلين في قرعة الحج، ومن هذه الشروط الاتي: