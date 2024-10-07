عشان تستفيد.. التسجيل في البطاقة التموينية العراق 2024 والشروط المطلوبة

نجد أن هناك اهتمام كبير من المواطنين بمعرفة كيفية التسجيل في البطاقة التموينية العراق 2024 للحصول على الدعم المناسب والانضمام إلى قائمة الاستحقاق،تساهم البطاقة التموينية في رفع العبء الزائد على رب الأسرة في ظل تدهور الظروف المعيشة وغلاء الأسعار المستمر، حيث يتم استخراج بطاقة تموينية لفئة الاستحقاق من الدرجة الأولى كي يكون لديهم مبلغ مادي يحصلون عليه كل شهر ويجلبون منها الكثير من الاحتياجات من الطعام والشراب،

يحصل الآلاف من الأسر العراقية على دعم البطاقة التموينية، حيث يتم استخراجها عند التسجيل الإلكتروني بوضع البيانات المطلوبة، كما كشفت الحكومة عن ضوابط وشروط استخراج البطاقة لأن الهدف منها تحسين ظروف الأسر البسيطة، ترقبوا معنا السطور التالية من المقال للتعرف على خطوات التسجيل في البطاقة التموينية العراق 2024.

التسجيل في البطاقة التموينية العراق 2024

لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين قررت الحكومة أن تخصص رابط إلكتروني عبر الإنترنت للتسجيل في البطاقة التموينية وكل ما عليكم اتباع ما يلي:.

التوجه بالدخول عبر موقع بوابة أور. ثم اختيار تسجيل الدخول. ادخال الاسم وكلمة المرور. ثم النقر على الخدمات. اختر البطاقة التموينية. قم بملء استمارة التسجيل. إرفاق المستندات المطلوبة. الضغط على إرسال الطلب.

شروط استخراج البطاقة التموينية