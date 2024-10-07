منصة aadl توضح.. خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات 3 وشروط التسجيل في السكنات

سجل العديد من المواطنين بالجزائر في سكنات عدل 3 التي تعتبر من أهم البرامج السكنية المقدمة من قبل وزارة الإسكان والعمران، وفور التسجيل يرغب المتقدمين الاستعلام على النتيجة هل تم قبولهم في الدعم ام لا، وقد أوضحت بأنه يمكن الاستعلام على أسماء المقبولين في الدعم الكترونيا سنتعرف على الخطوات الصحيحة في الاستعلام في السطور التالية.

خطوات الاستعلام على أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

أوضحت وزارة الإسكان بأنه تم طرح الاستعلام على أسماء المقبولين الكترونيا وذلك تسهيلا على كافة المواطنين الحصول على النتيجة، وللاستعلام عليك اتباع الخطوات التالية:

اذهب الي الرابط الرسمي الخاص بمنصة عدل الالكترونية من هنا.

اختر خدمات من الخيارات الموضحة أمامك على الشاشة، ومنها يتم الضغط على أسماء المقبولين في السكنات.

ويتم تحديد المرحلة التي ترغب في الاستعلام عنها.

ثم يتم تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالمستعلم، ويتم تدوين الرقم التسجيلي، واختر استعلام.

تظهر على الشاشة هل تم قبولك في الحصول على السكنات ام لا.

ما هي أهم ضوابط التسجيل في سكنات عدل 3

هناك بعض الشروط الأساسية التي وضعتها هيئة الإسكان والعمران، ليتم الموافقة على قبول المتقدمين في الحصول على السكنات، ومن أبرز هذه الشروط الاتي: