بالرقم القومي……نتيجة مسابقة المعلمين في مصر 2024 عبر موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن نتيجة مسابقة المعلمين في مصر 2024، والتي تصدرت قوائم محركات البحث نظراً للبحث المتزايد عنها، وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر قد أعلن عن نتائج مسابقة معلم مساعد للصف الرابع والخامس والسادس، للمواد التالية” اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات، والتي تسعى من خلالها وزارة التربية والتعليم على تغطية النقص في أعضاء التدريس في كافة المدارس وتحسين جودة التعليم في مصر.

نتيجة مسابقة المعلمين في مصر 2024

كما أكدت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور”محمد عبد اللطيف” أن المعلمين الفائزين في المسابقة سوف يخضعون لامتحانات داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هذا بجانب التدريبات المهنية والبدنية التي سوف يخوضها المعلمين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وأشار “عبد اللطيف” إلى أن المرحلة الأخيرة للمتقدمين هي مشاركتهم في عدد من التدريبات التي سوف تساهم في زيادة خبراتهم قبل أن يتسلموا وظائفهم.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة المعلمين 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتيجة مسابقة المعلمين 2024، إليكم الخطوات……