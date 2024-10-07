شوف اسمك هنا.. خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة المعلمين 2024 ومواعيد تظلمات مسابقة المعلمين 2024

يحتل الاستعلام عن عن نتيجة مسابقة المعلمين 2024 المرتبة الأولى في محركات البحث، وذلك عقب إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن أسماء المقبولين في وظائف معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الرابع والخامس والسادس) في المواد الأساسية: اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة المعلمين 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة المعلمين 2024:

ابدأ بزيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية مباشرة من خلال الرابط المقدم.

ابحث عن أيقونة خاصة بمسابقة وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وانقر عليها.

أدخل رقم طلب التوظيف الخاص بك في المكان المخصص لذلك.

اضغط على زر “بحث” أو “عرض النتيجة” لمشاهدة قرار القبول أو الرفض.

ستظهر لك نتيجة طلبك بشكل مباشر على الشاشة.

مواعيد تظلمات مسابقة المعلمين 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن بدء فترة التظلمات على نتائج المسابقة، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوعين، ويتم تقديم التظلمات إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية للوظائف الحكومية.

خطوات تقديم طلب تظلم لنتائج مسابقة المعلمين 2024

إعداد طلب التظلم:

يجب أن يتضمن الطلب اسم المتقدم بالكامل، ورقم الهوية الوطني، والمؤهل العلمي، والوظيفة المتقدم إليها، والتقدير العام، ورقم الطلب الخاص بالمسابقة.

يوجه الطلب إلى مدير مديرية التربية والتعليم التابع لها المتقدم.

يشرح المتقدم بشكل واضح وموجز أسباب تظلمه، مع الإشارة إلى أي أخطاء أو اختلالات يراها قد حدثت في عملية التصحيح أو التقييم.

يجب أن يكون الشرح مقنعًا ومدعومًا بالأدلة.

إرفاق المستندات:

يرفق المتقدم نسخًا واضحة من جميع المستندات التي تدعم تظلمه، مثل: شهادة التخرج، كشف الدرجات، أي أوراق أخرى تثبت صحة ادعائه.

يتم ترتيب المستندات بشكل منظم وسهل الفحص.

التوقيع والتاريخ:

يوقع المتقدم على الطلب بخط يده.

يكتب تاريخ تقديم الطلب.

تقديم الطلب: