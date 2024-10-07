جهز محفظتك.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 وزارة المالية تحدد رسمياً

البحث الرائج على جوجل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 لأن هناك الكثير من العاملين بالدولة يكثفون عمليات البحث عن مستحقات الشهر الجاري، حيث يمر الكثير من المواطنين بظروف صعبة بسبب الغلاء وزيادة المصاريف بسبب انطلاق الدراسة، تحرص الدولة أن لا تتأخر في إصدار المواعيد المخصصة بعملية صرف الرواتب لكي تطمئن قلوب العاملين،

وعلى مدار الثلاثة أشهر الماضية ونظراً لإغلاق السنة المالية قررت وزارة المالية أن تبكر مواعيد صرف المستحقات، ولذلك يتساءل الكثير هل شهر أكتوبر يكون الصرف قبل الموعد أم في الموعد الأساسي، وهذا الأمر يشغلهم كثيراً، لقد تم تطبيق قرار زيادة المرتبات في شهر مارس الماضي بنسبة وصلت 50% وكان هذا قرار رسمي من وزارة المالية تنفيذاً التعليمات الرئاسية، تابعوا معنا السطور التالية للإطلاع على موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

بعد ثلاثة أيام يتم صرف متأخرات المرتبات للعاملين في الدولة المتعلقة بشهر سبتمبر الماضي 2024، وتستعد وزارة المالية لتجهيز المبالغ المستحقة لصرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري والتي من المقرر أن تتم في موعدها الرسمي يوم الخميس الموافق 24 من أكتوبر 2024 وتكون فترة الصرف لمدة 5 أيام متتالية، ونظراً بأن الصرف يأتي يوم الخميس ويلي الجمعة والسبت إجازة للبنوك فإن الصرف يتم بعدة طرق من خلال ماكينات atm واستكمال عملية الصرف من البنوك مع بداية الأسبوع لمن يرغب في ذلك.

حقيقة زيادة مرتبات العاملين في الدولة شهر أكتوبر 2024

أخبار كثيرة تقوم بعض الصفحات بنشرها ولا أحد لا يعلم الهدف منها، ولكن الحقيقة أن وزارة المالية لم تصرح بأي زيادة جديدة، حيث تم تطبيق الزيادة المستحقة 50% في مارس الماضي، وسوف تعلن الدولة عن أي زيادة جديدة بشكل رسمي فلا داعي للسير وراء تلك الأخبار الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة.