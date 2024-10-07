شبيه الأيفون وصل!!.. سعر ومواصفات هاتف Realme C53 بسعر مفاجئ ومميزات خرافية ومذهلة  

أطلقت شركة ريلمي العالمية المتخصصة في إصدار الهواتف والأجهزة الذكية، هاتفها الجديد شبيه الأيفون بشكل كبير وهو Realme C53 ذات المميزات المذهلة بالإضافة إلى ان الهاتف يمتلك بطارية تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير، فيما أن ذات معالج Unisoc Tiger T612، بالإضافة إلى غيره من المواصفات الأخيرة التي يتمتع بها هذا الهاتف، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي مواصفات هاتف Realme C53؟

جاءت أبرز مواصفات هاتف Realme C53 ذات الإمكانيات والمميزات الهائلة التي من بينها الأتي:-

وصل مساحة شاشة الهاتف إلى 6.74 بوصة.

فيما أن الكاميرا الأمامية تبلغ نحو 8 ميجا بكسل.

بالإضافة إلى رامات الهاتف تكون تبدأ من 6 غلى 8 جيجا رام.

فيما أن المساحة التخزينية للهاتف تتراوح من 64 لـ 256 جيجا بايت.

قوية الشحن ملائمة مقارنة بالهواتف الأخرى.

إضافة إلى بطارية الهاتف التي تبلغ 5000 مللي امبير.

شاشة الهاتف مميزة.

يشبه الهاتف ألى حد كبير هواتف أيفون العملاقة.

ناهيك عن التصميم الجيد والجذاب.

يقوم بدعم شريحتين.

كما أنه يدعم كارت الميموري كذلك.

ما هو سعر هاتف Realme C53؟

وجاءت أسعار هاتف Realme C53 التي تختلف من دولة لأخرى، وفقًا للأتي:-