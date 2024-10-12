تحديثات جديدة تطرأ على استوريهات الواتساب .. تعرف على التفاصيل

أصدر تطبيق واتساب تحديثات جديدة وميزات اجتماعية لحالة الواتساب، حيث أتاح للمستخدمين الآن إضافة إشارات إلى حالتهم، وهذا يشبه إلى حد كبير ما يحدث في قصص انستجرام، وحسب ما تم ذكره أنه عند استخدام هذه الخاصية سيتم إشعار الشخص المذكور برسالة بدون أن يظهر اسمه في حالتك، وهذا ما يميز تطبيق المراسلة واتساب عن انستجرام الذي يمكن الجميع من رؤية الاسم المذكور في القصة، كما تتيح الخاصية للمستخدم المذكور إعادة مشاركة الحالة إذا كان لديه رغبة في ذلك.

تعرف على ميزة واتساب الجديدة

قامت إدارة تطبيق واتساب بإضافة عدد من الميزات الاجتماعية الجديدة للحالة، حيث قامت بتزويد الواتساب بميزة الإعجاب بالحالات حيث تمكن مستخدمي الإصدار من النقر على زر الإعجاب بتحديثات الحالة المتعلقة بجهات الاتصال بالضغط على زر “القلب الأخضر”.

هذه الاعجابات ستكون بدون عداد، وهذا يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من معرفة عدد الاعجابات التي حصلت عليها الحالة، وأن صاحب الاستوري هو فقط من يتمكن من رؤية قائمة المشاهدين والاعجابات التي حصل عليها.

والجدير بالذكر أن أداة التفاعل تمكن جهات الاتصال التي تم وضع علامة عليها من إعادة مشاركة الحالة على الواتساب الخاص بهم مع الجمهور، وهذا يعزز من التفاعل الاجتماعي بين مستخدمي واتساب.

تحديثات واتساب الجديدة 2024

يسعى القائمين على إدارة تطبيق واتساب إلى طرح تحديثات جديدة للاستوريز على جميع الأجهزة سواء الأيفون أو الأندرويد، ومن المتوقع أن تكون المزايا متاحة عالميا لجميع مستخدمي واتساب.

كما أكد التطبيق أنه سيضيف مزيد من المزايا إلى كل من علامتي التبويب “التحديثات” و”الحالة” في الأشهر المقبلة.

تعمل منصة واتساب على تجربة جديدة لتحسين الخصوصية عن طريق تغيير طريقة حفظ جهات الإتصال وإدارتها على حساب واتساب الخاص بالمستخدم.

تبعا لمعلومات الموقع سيتاح لك إصدار مستقبلي من واتساب لاختيار ما إذا كنت تود حفظ جهة اتصال فقط أو تخزينها في تطبيق جهات الاتصال بهاتفك.