استفيدي بالدعم .. التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالخطوات والشروط

تمنح الحكومة الجزائرية دعم مستمر للأسر ذات الدخل المحدود من خلال برامج حكومية متنوعة، ومن أبرز هذه المبادرات منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024، والهدف الرئيسي من هذه المنحة مساندة النساء غير المالكين لدخل ثابت أو وظيفة، لذلك تهدف المنحة إلى تحسين الوضع المعيشي والقوة الشرائية للمرأة، وتم تسهيل كل ذلك عن طريق التسجيل عبر الرابط الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل، وفيما يلي نستعرض الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في المنحة.

كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت؟

لكي تتمكن المرأة من الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت يجب اتباع سلسلة من الخطوات تتمثل في:

أولا الانتقال إلى الموقع الرسمي لل وكالة الوطنية للتشغيل .

ثم تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم الشخصي أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب مسبق.

ثم اختر “منحة المرأة الماكثة في البيت” من القائمة التي تنسدل على الموقع.

ثم قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة.

بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة والتي تتضمن وثيقة الهوية الوطنية والشهادات بشكل كامل.

تأكدي من البيانات المدخلة وصحة الوثائق التي قمتي برفعها.

وأخيرا الضغط على أيقونة “تأكيد” لإتمام إرسال الطلب بنجاح.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

لإتمام تقديم طلب التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بنجاح لابد من رفع بعض المستندات إلكترونيا، وجاءت هذه المستندات على النحو التالي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية المفعول.

شهادة قيد عائلي لإثبات الحالة الاجتماعية للمرأة المتقدمة.

إرفاق نسخة من شهادة المؤهل الجامعي.

رفع نسخة من شهادة التكوين المهني في حالة حصول المتقدمة عليها.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل

يتعين على المتقدم تحقق بعض الشروط للقبول في منحة المرأة الماكثة في البيت والتي تشمل كل ما يلي: