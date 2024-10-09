NOW اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 من موقع وزارة العمل العراقية ومنصة مظلتي

أسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 من موقع وزارة العمل العراقية، في الساعات الأخيرة، زادت عمليات البحث بشكل ملحوظ للتحقق من هذه الأسماء، حيث أفادت مصادر رسمية بأن الوزارة بدأت في العمل على نشر أسماء جديدة من المواطنين المستفيدين من الدعم الاجتماعي في العراق، مع استهداف خدمة حوالي نصف مليون مواطن عراقي، لذلك، سنستعرض معكم بالتفصيل طرق وخطوات الاستعلام الإلكتروني عن هذه الأسماء عبر الإنترنت.

أسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لإعداد صرف دفعة جديدة من الدعم الاجتماعي للأسر العراقية المشمولة، بالمعايير والشروط المطلوبة للحصول على هذا الدعم.

يجب أن يكون المتقدم للبرنامج عراقي الجنسية.

ومن ذوي الدخل المحدود.

بالإضافة إلى كونه من الأسر الأكثر احتياجًا.

وقد نجحت وزارة العمل بالفعل في صرف هذا الدعم لنحو 11 مليون مواطن عراقي.

الاستعلام عن أسماء الفائزين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها ستقوم بالإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الذين تم قبولهم في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية عبر الإنترنت، من خلال منصة مظلتي الإلكترونية التابعة للوزارة بشكل مباشر، وأوضحت الوزارة أنها بصدد فرز الطلبات المقدمة، وبعد ذلك ستقوم بقبول الطلبات التي تحقق الشروط اللازمة، لتتبع ذلك بإعلان النتائج. وتجري عملية تجهيز الكشوفات على مدار الساعة، ويمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق من خلال اتباع الخطوات التالية: