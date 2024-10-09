“مكسرة الأسواق من الجمدان” نسخة عالمية من الإيربودز .. سماعات شاومي Xiaomi Buds 5 الجديدة

في الآونة الأخيرة أعلنت شركة شاومي عن إطلاقها سلسلة هواتف Xiaomi 14T التي أحدثت ضجة في العالم، بالإضافة إلى سلسلة Redmi Note 14 والجدير بالذكر أنها بجانب إطلاقها هواتف ذكية بمواصفات جبارة، فقد أعلنت العلامة التجارية عن إصدارها النسخة العالمية من سماعة شاومي Xiaomi Buds 5 لأول مرة في الصين في شهر يوليو الماضي، وجاءت السماعة مزودة بتقنيات ومعايير مميزة جدا.

مميزات سماعة شاومي Xiaomi Buds 5

تعد سماعة شاومي الجديدة واحدة من أفضل الإير بودز التي تأتي بتصميم مريح للأذن، وتدعم تقنيات إلغاء الضوضاء، كما تتميز بكل ما يلي:

تدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشط بتردد واسع وأوضاع يمكن تخصيصها بجانب خيارات التكيف التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وهذا يضمن جودة صوت وشدة وضوح عالي مع اختلاف نوع البيئة.

تشمل سماعات الأذن من شاومي الميكروفون الثلاثي الذي يدعم قدرات تسجيل الصوت المدمج وهذا يجعلها الأفضل لصناعة المحتوى وإجراء مكالمات واضحة.

تم تزويد السماعة بتقنية Bluetooth 5.4.

والجدير بالذكر أنها تدعم الاتصال الذكي بجهازين في آن واحد.

كل ذلك بالإضافة إلى دعمها لوضع زمن انتقال منخفض يصل إلى 73 مللي ثانية يمكن تشغيله مع أجهزة شاومي وPOCO كذلك Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14 Ultra, POCO F6, Xiaomi 14, POCO F6 Pro وأضافت العلامة التجارية بوعدها بأنها ستدعم المزيد من الطرازات في الفترة المقبلة.

تتمتع السماعة ببطارية قوية توفر شحن لمده 10 دقائق فقط وعمر البطارية يصل إلى 2.5 ساعة من التشغيل.

تدوم سماعة الأذن من شاومي لمدة 6.5 ساعة مع إيقاف تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء، و3.5 ساعة مع تشغيل خاصية ANC.

صنفت السماعة وفقا لمعيار IP54 بأنها قادرة على مقاومة الماء والغبار وهذا يجعلها خيار مثالي أمام ممارسي التمارين الرياضية

سعر سماعة شاومي Xiaomi Buds 5

تتوافر سماعة شاومي Xiaomi Buds 5 بكل المواصفات التي ذكرناها في السطور السابقة في الأسواق العالمية بسعر 99.99 يورو (أي ما يعادل 5.396 جنيه مصري).

تتوافر سماعات شاومي بالألوان (الرمادي التيتانيوم، والأبيض السيراميكي، والأسود الجرافيتي).