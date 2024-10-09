اسعد طفلك باجمل الاغانى… احدث تردد قناة كراميش الجديد 2024

ازدادت محركات البحث من قبل الكثيرين للبحث عن تردد قناة كراميش الجديد لعام 2024، وتعتبر القناة قناة عربية معروفة مخصصة للأطفال، حيث توفر محتوى تعليمي وترفيهي عالي الجودة، وتتميز القناة بأغانيها المفضلة، والبرامج الكرتونية المشوقة، والشخصيات الكرتونية التي يحبها الأطفال، لذلك تابعونا الأن عبر موقعنا للحصول على تفاصيل تردد القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب وكيفية ضبطها على جهاز التلفاز.

تردد قناة كراميش على النايل سات.

لتتمكن من إضافة قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات، عليك أولا معرفة معلومات التردد، وإليك البيانات الأساسية لضبط القناة بشكل سليم:

تردد القناة: 10581.

معدل الأستقطاب: أفقى.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش على عرب سات.

تردد القناة: 11390.

معدل الأستقطاب: أفقى.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة كراميش الجديدة.

تتمثل في العديد من المميزات التي جعلتها تحظى بشعبية واسعة بين الأطفال العرب، ومن هذه المميزات ما يلي: