طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة “هنـــا” .. شوف أسمك في كشف المقبولين 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بشهر اكتوبر لمعرفة أسماء المقبولين في البرنامج، وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الجديدة، بأنها تكشف شهريًا بالقبول عن أسماء جديدة في البرنامج ولكن يجب أن يكونوا مستوفين كافة الشروط ومقدمين كافة الاوراق المطلوبة بشكل كامل، وتتمثل تلك التفاصيل في النقاط التالية.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر اكتوبر 2024، وذلك سوف تتمكن من معرفته بشكل واضح عند متابعة الآتي:

في بداية الأمر عليك أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي التابع لوزارة التضامن.

قم بالدخول على ايقونة “الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة”.

يرجى منك إدخال رقم البطاقة الخاص بك.

يجب التأكد من إدخال الرقم الكون من 14 رقم من الشمال إلى اليمين كما هو موضح أمامك.

في النهاية يمكنك النقر على زر البحث.

سوف يتم ظهور النتيجة بمعرفة إذا تم قبولك أو رفضك في البرنامج.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر اكتوبر

بعد أن تقوم بمعرفة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة فيجب عليك أن تتعرف على مواعيد الصرف الرسمية، أي في حالة قبولك سوف يمكنك صرف معاشات شهر أكتوبر، والموضح أن تكون يوم الثلاثاء الموافق 15 من أكتوبر 2024، وهذا التاريخ رسمي يتم فيه صرف المعاشات بشكل دوري ومخصص، وفي حالة التأخير يكون السبب مصادفة يوم الراتب بيوم إجازة رسمية من الدولة أي يكون جمعة أو سبت.