عيش أجمل مغامرات الطبيعة.. التحديث الأخير تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات HD

عشاق البرامج التي تهدف إلى فهم وحماية العالم من حولنا، إليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، تحظى القناة بشعبية واسعة بين مختلف شرائح المجتمع، حيث تشتهر بتقديم برامج ومحتوى ترفيهي واقعي يسلط الضوء على العلوم، التكنولوجيا، التاريخ الطبيعي، وكذلك علم الآثار، تتمتع القناة بمصداقية كبيرة لدى جميع المتابعين.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تم تأسيس قناة ناشيونال جيوغرافيك في عام 2009، وهي قناة مجانية بالكامل تقدم مجموعة متنوعة من البرامج المبتكرة والذكية، وهي موجهة لمحبي متابعة كل ما هو جديد في عالم الحياة البرية والعلوم والتكنولوجيا، يمكنك أن تستمتع بمتابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة على الناسل سات: 11411.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

ضبط استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكنك متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي والاستمتاع بجودة عالية من البث، بالإضافة إلى مشاهدة أبرز البرامج المثيرة، إليك الطريقة لتثبيت القناة:

قم بالضغط على خيار الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

تدوين تفاصيل القناة (التردد – نوع الاستقطاب – معدل الترميز).

ثم الضغط على كلمة بحث.

سوف يظهر أمامك قناة ناشيونال جيو غرافيك. الضغط على حفظ.

أشهر برامج قناة National Geographic

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي مجموعة واسعة من البرامج الهادفة التي تعرض محتوى متميز ومتعدد في مجالات الحياة البرية والتكنولوجيا والعديد من الاتجاهات الثقافية، مما يجذب ملايين المشاهدين لمتابعة برامجها، من بين البرامج البارزة والمهمة التي تعرضها القناة، هي: