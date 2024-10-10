تابع أحدث الأخبار الحصرية للعالم .. عبر تردد قناة الوطنية التونسية 2024 الجديد

تردد قناة الوطنية التونسية تساؤلات كثيرة متداولة عن التردد الخاص بهذه للقناة، فهي تعتبر من أهم وأشهر القنوات الإخبارية، والتي يتم العمل على تحسين جودتها بين الحين والآخر لكي تكون مقبولة، فهي تتميز بالعديد من المميزات، مثل انتقاء أفضل الصحفيين رصد المعلومات بشكل صحيح، وليس خطأ لعدم ضلال الأشخاص، ولمزيد تابعو السطور التالية.

تردد قناة الوطنية التونسية

قناة الوطنية التونسية تصنف واحدة من أكبر القنوات الإخبارية التي تبث لمشاهديها محتوى حصرى كل يوم، وذلك على مدار الساعة، عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ولمعرفة التردد الخاص بها تابع النقاط التالية:

أولا: تردد قناة الوطنية التونسية عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد هو : 12643.

بينما يأتي معدل الترميز كالتالي: 27500.

ويصبح معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصويب الخطأ هو: ⅚.

ثانياً: تردد قناة الوطنية التونسية على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة هو: 10796.

بينما معدل الترميز هو: 27500.

على عكس معدل الاستقطاب هو : عمودي.

ومعامل تصحيح الخطأ هو : ⅚.

خطوات تنزيل قناة الوطنية التونسية على جهاز الاستقبال

لمن يتساءل عن خطوات تنزيل القنوات الفضائية على جهاز الاستقبال، يجب عليك أن تتطلع على النقاط التالية: