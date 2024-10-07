اعرف الان.. خطوات وشروط التسجيل في باك حر في المغرب 2025 مع متطلبات التسجيل

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب عن الشروط والإجراءات اللازمة للتسجيل في باك حر لعام 2025، حيث يبدأ فتح باب التقديم لهذا البرنامج الذي يتيح للطلاب الذين لم يتمكنوا من إتمام دراستهم في التعليم العمومي فرصة جيدة للحصول على شهادة البكالوريا، يقبل الطلاب في باك حر وفق مجموعة من الشروط الأساسية، ويمكنهم التسجيل والتقدم للالتحاق بالأكاديمية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية في المملكة المغربية.

خطوات التسجيل في باك حر في المغرب 2025

نقوم بمراجعة خطوات ومتطلبات التسجيل في باك حر 2025، وسنتعرف أولا على كيفية تقديم طلب الانضمام إلى الأكاديمية مع الإشارة إلى التاريخ المحدد لتقديم الطلبات:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية في المغرب.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستعمل وكلمة المرور لحسابك الشخصي المسجل على الموقع.

اضغط على رابط تسجيل باك حر.

يرجى تعبئة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك.

ثم قام بتقديم المستندات الرسمية المطلوبة مع التأكد من صحة المعلومات.

اضغط على زر تقديم الطلب وستتلقى رسالة على هاتفك لتأكيد تسجيلك.

يبدأ التقديم في سبتمبر 2024، وينتهي في ديسمبر.

متطلبات التسجيل على باك حر 2025

أفادت وزارة التربية الوطنية في المغرب بأنه يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط الأساسية في الطلاب الراغبين في التقديم وهي موضحة كما يلي: