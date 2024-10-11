” Al Fajr TV انتهى الانتظار” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس مُدبلجة عبر قناة الفجر الجزائرية

استعدوا للمزيد من الإثارة والرومانسية موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس و القنوات الناقلة حول الأحداث والصراعات الجديدة الذي يخوضها عثمان في الداخل والخارج لتوسيع وتحويل الدولة العثمانية إلى إمبراطورية عظيمة، و بعد أن تم الانتهاء من تصوير العديد من مشاهد الإنتاج التاريخي التركي الذي انتظره الملايين حول العالم، و تستأنف حلقات جديدة خلال أيام قليلة ويأتي هذا النجاح الذي حققه المسلسل بعد عرض خمسة أجزاء في السنوات الماضيه تحت اسم ”قيامة أرطغرل“ والذي يدور حول تاريخ الآباء وكيف نجحوا في توحيد القبائل التركية لتكوين أمة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

وفقاً لأغلب التوقعات سيتم عرض موعد المسلسل يوم الاربعاء من شهر أكتوبر، برومو تشويقي جديد و إثارة للجماهير ويثير شغف وترقب الملايين من محبي هذا الإنتاج التركي المميز على قناة arv التي تمتلك الحقوق الحصرية لعرض جميع الحلقات وهذا التوقيت هو نفس التوقيت المقرر لعرض حلقات المواسم السابقة للسنوات الخمسة الماضية، حيث يعرض المسلسل كل يوم أربعاء في الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض، وتستمر الحلقات ساعتين ويستمرعرض الحلقات حتى يوليو 2025.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

تُعرض الحلقات الأسبوعية لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس مترجمة وتُعرض على جميع ترددات قنوات النايل سات و العرب سات:

القناة: الفجرالجزائرية(عرب سات)

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

عامل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة HD

القناة:ATVالتركية(النايل سات)

تردد القناة: 10796

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

عامل الاستقطاب: الأفقي

جودة القناة:HD

طريقة تثبيت تردد القنوات الناقلة

يمكنك تنزيل تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس ،من خلال الخطوات البسيطة التالية:

قم بتشغيل التلفزيون واضغط على القائمة الرئيسية في جهاز التحكم. ثم انقر على أيقونة التردد وانقر على إضافة تردد جديد. أدخل تردد القناة وحدد القمر الصناعي. أدخل معدل الترميز ومعدل الاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ. ثم انقر فوق بحث وبعد العثور على القناة، انقر فوق حفظ.

ابطال مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يضم المسلسل التركي المؤسس عثمان عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم: