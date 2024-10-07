وزارة المالية الجزائرية: تعديل ساعات العمل في الجزائر 2024 وفقاً للتعديلات الاخيرة.. تعرف على تفاصيل المرسوم التنفيذي الجديد

هناك عدد كبير من التساؤلات حول تعديل ساعات العمل في الجزائر، حيث تعتبر عدد ساعات العمل أمر هام حيث انه يقوم بالتاثير على الحياة الاقتصادية وايضا الحياة الاجتماعية بشكل واضح وقد جاءت هذه التغيرات نتيجة لتأثر بمتطلبات سوق العمل ويأتي كل هذا بعد ان أعلن رئيس الدوله الجزائريه عن تعديل ساعات العمل من خلال إصدار مرسوم في يوم 13 أغسطس 2024

تعديل ساعات العمل في الجزائر

قامت الحكومه الجزائرية بالاعلان عن عدد من الأمور ومن بينها ما يلي:

بدء تنفيذ العمل بالمرسوم الجديد الذي قد تم اصداره يوم 13 اغسطس 2024.

سوف تبدا ساعات العمل من الساعه 8:00 صباحا وحتى الساعه 12:00 ظهرا.

تبدا الفتره المسائية من الساعه 1 ظهرا وحتى الساعه 4:00 عصرا.

تم زيادة العمل في هذا المرسوم بمقدار نصف الساعه عن المرسوم السابق.

ينتج على هذا القرار تقليل عدد الساعات اليومي للعمل.

يهدف هذا القرار الى تعزيز الانتاجية بالاضافه الى تحسين الظروف الخاصة بالعمل.

أهداف تعديل ساعات العمل في الجزائر

تشهد التعديلات الجديده الكثير من الأهداف والتي قد تمثلت في الاتي:

تأتي التعديلات الجديدة في تعديل ساعات العمل من اجل توفير فترات راحه للموظفين حيث تعد هذه التغيرات ضروريه لجميع العاملين.

تهدف التعديلات الجديده الى خلق بيئه عمل مناسبه ويكون الهدف منها زياده ارضاء العاملين جميعهم بالاضافه الى تقليل الارهاق والاجهاد للموظفين.

يكون الهدف من تنظيم ساعه العمل هو تحديث جميع المواطنين على الانتاجيه بالاضافه الى تعزيز الاقتصاد الوطني.

يتضمن التعديلات الجديدة مساعدة جميع الشركات في التكيفات مع ظروف الحياه المتغيره ومعرفه متطلبات سوق العمل الدولي والمحلي ايضا.

تحقيق التوازن ما بين الحياه الشخصية والحياة العملية.

تعديل سن التقاعد للنساء

تم مؤخرا تعديل سن التقاعد للنساء ليصبح 60 عامًا، بدلاً من 55 عامًا كما كان معمولًا به سابقًا، وذلك في ظل تعديل ساعات العمل في الجزائر هذا التغيير يأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجنسين وتعزيز استدامة نظام التقاعد الوطني، يهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن أكبر في شريحة المتقاعدين، حيث كان الفرق في سن التقاعد بين الرجال والنساء يؤدي إلى عدم المساواة في الاستحقاقات التقاعدية.

سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة في رواتب المتقاعدين، بالشكل التالي: