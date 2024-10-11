“أولى الحلقات الحصرية“ مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني في هذا “المــوعــد“ على تردد قناة TRT

يعتبر مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني من الأشياء التي يتم البحث عنها بشكل متكرر في هذه الفترة من قبل المتابعين وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول حيث أنه يروي قصة السلطان محمد الفاتح وهو واحد من أبرز قادة الدولة العثمانية وتولى الحكم بعد الصراعات العديدة التي خاضها ضد أعمامه، ويذكر أنه بذل قصارى جهده من أجل توسيع الدولة والدفاع عنها، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني

محمد الفاتح هو إحدى قادة الدولة العثمانية ووفقا لما أوضحه المسلسل أنه الكثير من المعارك والحروب من أجل الدفاع عن الدولة وتوسيعها ويعتبر فتح القسطنطينية من أبرز الفتوحات التي خاضها السلطان محمد الفاتح، ومن المقرر أن يشهد الموسم الجديد مجموعة من الصراعات الجديدة أيضا ووفقا لما أعلنت عنه الجهات الفنية المسؤولة أنه سوف يتم عرض مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني في بداية يناير 2025.

القنوات الناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني

الجدير بالذكر أنه يوجد عدد من القنوات التي حازت على حقوق نشر مسلسل محمد الفاتح ومنها قناة TRT 1 التركية وهي تعرض المسلسل باللغة التركية، وقناة الفجر الجزائرية وهي تعرض الحلقة في اليوم التالي ولكن مترجمة إلى اللغة العربية بالإضافة إلى قناة اليرموك وهي تعرض المسلسل مدبلج باللغة العربية.

كما يمكن أيضا متابعة المسلسل من خلال المنصات الإلكترونية والتي تعرض المسلسل بأعلى دقة وجودة وبدون فواصل إعلانية وذلك بعد ساعات قليلة من عرضها على شاشة التلفاز ومن أبرز هذه المنصات منصة قصة عشق.