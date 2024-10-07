“رسميــا الآن“ جدول امتحانات الدور الثالث الثالث متوسط وزارة التربية العراقية

أطلقت وزارة التربية العراقية الدور الثالث وذلك بناء على طلبات كل من أولياء الأمور والتلاميذ والسبب هو أن نسبة نجاح الدور الأول والدور الثاني كانت قليلة لذلك طالب الجميع من الوزارة بإجراء اختبارات الدور الثالث وذلك حتى تكون فرصة أخيرة للطلاب من أجل اجتياز كل من مرحلة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي والانتقال إلى مرحلة تعليمية جديدة، وبناء على طلبكم سوف نوضح لكم كافة التفاصيل حول اختبارات الدور الثالث اليوم من خلال موقعنا.

وزارة التربية العراقية الدور الثالث

يجب العلم أن امتحانات الدور الثاني لكل من الصف الثالث متوسط والسادس اعدادي شهدت الكثير من الصعوبة وذلك تسبب في ارتفاع الرسوب وانخفاض نسبة النجاح لذلك طالب جميع الأولياء بإجراء امتحانات الدور الثالث وذلك حتى تكون تعويضا للدور السابق ويحقق الطالب النجاح وينتقل للمرحلة التالية، وبناء على ما نقله موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم بالفعل إجراء امتحانات الدور الثالث لكل من الصف الثالث متوسط والسادس اعدادي ولكن في حال رسوب الطالب مرة أخرى لم يتمكن من النجاح هذا العام وذلك لأنها تعتبر الفرصة الأخيرة لهم.

موعد امتحان الدور الثالث للصف الثالث متوسط والسادس اعدادي

وفقا لما نقلته وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم حتى الوقت الحالي تحديد موعد امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط والسادس اعدادي ولكن تم الإعلان عن الجداول بشكل رسمي، كما أكدت الوزارة على ضرورة متابعة المواقع الرسمية التابعة لها وذلك من أجل التعرف على كل ما هو جديد.