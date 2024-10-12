“اكتشاف المواهب الموسم السابع“.. موعد عرض برنامج عرب جوت تالنت 2024 على MBC مصر وبديل أحمد حلمي

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا موعد عرض برنامج عرب جوت تالنت 2024 وهو من البرامج التلفزيونية التي حازت على شعبية كبيرة من قبل ملايين المشاهدين من مختلف الدول في الوطن العربي وذلك منذ أن تم عرض الموسم الأول منه منذ خمس أعوام، يقوم البرنامج في كشف المواهب الفردية والجماعية ويجب العلم أن البرنامج هو نسخة عربية من البرنامج الإيطالي Britain’s Got Talent والذي تم عرضه لأول مرة في عام 2009 في الولايات المتحدة الأمريكية.

برنامج عرب جوت تالنت 2024

وفقا لما أوضحته الجهات الفنية المسؤولة أنه من المتوقع عرض برنامج عرب جوت تالنت 2024 في فصل الخريف هذا العام وبعد نشر الفيديو الدعائي للبرنامج تم الكشف عن أعضاء لجنة التحكيم وهم: نجوى كرم، ناصر القصبي وباسم يوسف، وتقوم ريا أبي راشد بتقديم البرنامج على قنوات MBC ويجب العلم أنه تم تصوير الحلقة الأولى من البرنامج داخل السعودية في شهر سبتمبر، ويجب العلم أن البرنامج يقوم باكتشاف المواهب في المجالات الفنية والترفيهية في جميع الدول في الوطن العربي ثم بعد ذلك تقوم أعضاء لجنة التحكيم بتصفية الدورات واختيار فريق يصلح بتقديم العرض الرئيسي وفي النهاية يقوم كل متسابق بتقديم فقرة محددة ثم تقوم اللجنة بقبوله أو برفضه كما أنه يحق للجمهور أيضا التصويت والمشاركة في اختيار الفائز.

موعد عرض برنامج عرب جوت تالنت 2024

بعد التساؤلات العديدة حول موعد عرض برنامج عرب جوت تالنت 2024 قامت الجهات المسؤولة بالرد وأوضحت أنه من المقرر عرض الحلقة الأولى من البرنامج يوم السادس عشر من أكتوبر.