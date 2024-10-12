“اللوتري الأمريكي“ كيفية التسجيل في الهجرة العشوائية لامريكا 2025 والشروط المتبعة

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025 والتي يمكن التقديم بها من قبل آلاف الأشخاص حول العالم ويجب العلم أن من يقوم بالفوز بهذه القرعة سوف يحصل على الإقامة الدائمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين وذلك ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

الهجرة العشوائية لامريكا

وفقا لما أوضحته وزارة الخارجية الأمريكية أن التقديم في قرعة الهجرة إلى أمريكا سوف يكون متاح في خلال الأيام القليلة القادمة، وسوف يستمر حتى شهر نوفمبر القادم، ويجب العلم أنه يتم إجراء هذه القرعة كل عام ويتم اختيار ما يقارب نحو 55000 شخص من مختلف الدول حول العالم ويجب العلم أن الأخيار يكون بشكل عشوائي.

شروط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا

يمكن التقديم على قرعة الهجرة إلى أمريكا من جميع الدول حول العالم سواء كانت عربية أو غيرها كما يحق أيضا للمواطنين المصريين التقديم بها ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط وهي:

يجب أن يكون المتقدم على القرعة حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عامين في مهنته.

يجب التسجيل بشكل إلكتروني لبرنامج DV.

تقديم صورة شخصية رقمية ويجب أن تكون تحمل المواصفات المطلوبة.

التقديم للهجرة لا يتطلب سن محدد أو إجادة اللغة الإنجليزية.

رابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا

يمكن لجميع الأشخاص في الوقت الحالي التقديم على قرعة الهجرة إلى أمريكا وهذا من خلال الموقع الخاص بوزارة الداخلية وهذا عبر الرابط الرسمي وقم بكتابة المعلومات المطلوبة ويرجى إرفاق جميع المستندات المطلوبة.