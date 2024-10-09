خطوات التسجيل في باك حر 2025 المغرب والشروط اللازمة للتسجيل

قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بإطلاق رابط التسجيل في باك حر 2025 وهو من الأنظمة التي يمكن للطالب من خلالها التسجيل من أجل الالتحاق باختبارات البكالوريا دون الحاجة إلى حضور الدروس ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى الطلاب وهذا ما سوف نوضحه لكم اليوم في السطور الآتية، وسوف نوضح لكم أيضا موعد التسجيل والأوراق المطلوبة.

التسجيل في باك حر 2025

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم أن التسجيل في باك حر هذا العام سوف يبدأ من شهر نوفمبر القادم ويستمر حتى شهر ديسمبر القادم، ويجب التسجيل من خلال الموقع الرسمي وهذا ما سوف نقدمه لكم في النقاط القادمة:

أولا يجب على الطالب زيارة الصفحة الرسمية الخاصة ببوابة الباك الحر وهذا عبر الرابط الرسمي. ثانيا قم بالنقر على تسجيل الدخول أو انقر على حساب جديد في حين التسجيل لأول مرة. ثالثا سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات والتي يجب عليك كتابتها بشكل دقيق وهي تتمثل في عنوان الطالب، رقم الهوية، اسم الطالب، التخصص الذي يرغب بالتقديم فيه. رابعا قم بإرسال جميع المستندات المطلوبة. أخيرا انقر على تقديم الطلب وسوف تحصل على رسالة توضح لك كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة.

شروط التسجيل في باك حر

يرجى التحقق من توافر هذه الشروط لديك عند الرغبة في التقديم على باك حر:

يرجى الحرص على الحضور في أوقات الاختبارات التي يتم تحديدها من قبل الجهات المسؤولة.

أن يكون عمر الطالب 18 عام كحد اقصى.

يجب أن يكون الطالب لم يقم باجتياز الامتحان أكثر من مرتين.

الالتزام المقررات الدراسية المقرر لديك.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في باك حر