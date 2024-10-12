“العتاولة 2 والمداح 5“ قائمة أهم مسلسلات رمضان 2025.. جعفر العمدة الجزء الثاني؟

يرغب المتابعين بالتعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2025 والتي من المقرر أن يشهد هذا العام مجموعة قوية من المسلسلات وذلك على عكس كل عام حيث أن الجميع يرغب في تحقيق أكبر نسب مشاهدة لذلك يتصارع الجميع من أجل تحقيق هذا، والجدير بالذكر أن هذا العام سوف يشهد مجموعة متنوعة مابين الدراما والكوميديا والأكشن والأثارة وغيرها، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسلات رمضان 2025

ينتظر الجميع شهر رمضان كل عام وهذا من أجل مشاهدة الأعمال الجديدة ومن أبرز ما سوف يتم تقديمه هذا العام:

مسلسل فهد البطل

ويتولى بطولة هذا المسلسل الفنان أحمد العوضي وهو يدور في أجواء الصعيد الشعبية ويشاركه كل من: ميرنا نور الدين، نسرين أمين، صفوة أحمد عبدالعزيز، عزت الذين، عصام السقا، صفاء الطوخي، المسلسل من إخراج محمد عبد السلام وتأليف محمود حمدان.

مسلسل حكيم باشا

وهو واحد من مسلسلات رمضان 2025 ويقوم بدور البطولة الفنان الكبير مصطفى شعبان وهو يعمل في المسلسل تاجر آثار وسوف يدخل في الكثير من الصراعات مع منذر ريحانة ويشاركه في البطولة سلوى عثمان، سلوى خطاب، سهر الصايغ، رياض الخولي، دينا فؤاد، يارا قاسم، المسلسل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف محمد الشواف.

مسلسل العتاولة 2

وهو واحد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير الموسم السابق لذلك قرروا إجراء الموسم الثاني ويشارك في البطولة عدد من الفنانين الجدد ومنهم فيفي عبد، العمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف مصطفى جمال هاشم.

مسلسل المداح 5

وهو من المسلسلات الغنية عن التعريف ويقوم بدور البطولة الفنان حمادة هلال ويشاركه أيضا خالد الصاوي وسوف يقوم بدور شيطان بينما الفنان فتحي عبدالوهاب سوف يظهر كضيف شرف.