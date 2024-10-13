“ملكش تموين تاني“ إحذر 10 حالات تؤدي إلى قطع الاستفادة من الدعم التمويني 2024/2025

أعلنت الحكومة المصرية عن أنه سوف يتم تنقية قوائم الدعم التمويني وسوف يتم تحويل النظام من الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي ووفقا لهذا القرار سوف يتم وقف الدعم التمويني لفئات محددة من الأسر ولكن هذا سوف يتم وفق مجموعة من المعايير وضعتها الجهات المعنية، يجب العلم أن الدعم التمويني يتم منحه للأسر وهذا من أجل مساعدتهم في الحصول على سلع غذائية بسعر مخفض، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تنقية قوائم الدعم التمويني

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التموين أنه من المقرر إجراء تتقية لقوائم المستفيدين من الدعم التمويني وذلك من أجل التعرف على الأسر الأكثر استحقاقا ومنحها الدعم، ومن جهة أخرى سوف وقف عن الدعم عن مجموعة من الأسر ومنهم:

الأسر التي تدفع إيصالات كهرباء تتعدى الألف جنيه في الشهر.

الأشخاص الذين لديهم فاتورة هاتف تتعدى 600 جنيه.

الفئات الذين لديهم أراضي زراعية بدء من عشر أفدنة فيما أكثر.

الأسر التي تقوم بدفع مصروفات مدرسية تتعدى 20 ألف جنيه لأكثر من طفل.

الشخص الذي يقوم بتسديد ضرائب قيمتها مائة ألف جنيه فأكثر.

في حال عدم الحصول على العيش المدعم لمدة 6 أشهر متصلين.

ملاك السيارات موديل 2017 فأكثر.

الأشخاص الذين يقوموا بسرقة التيار الكهربائي.

الفئات الذين لديهم شركات ورأس المال الخاص بها يتعدى 10 ملايين.

الأسر التي تتعدى على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

يجب العلم أن الهدف من تطبيق هذا النظام هو التعرف على المستحقين ومنحهم الدعم وذلك من أجل توفير العدالة بين المواطنين لذلك سوف تتعاون جميع أجهزة الدولة من أجل تطبيق هذا النظام.