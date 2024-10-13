كيفية الإستعلام عن الضمان المطور برقم الهوية 1446 وزارة الموارد البشرية توضح التفاصيل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتقديم الرابط الإلكتروني المختص للإستعلام عن الضمان الإجتماعي المطور لعام 1446، وذلك لتسهيل الاستفسار عن استحقاق الحصول على الدعم بعد إصدار جميع النتائج الخاصة بأهلية الضمان المطور مباشرة، وذلك بالنسبة للدفعة رقم 34 في الموعد المخصص، حيث يمكن لكافة المتقدمين للمرة الأولى الإستعلام عن أهلية الضمان الإجتماعي بسهولة من خلال الولوج إلى منصة الدعم والحماية الإجتماعية، وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية فقط، وبعد ذلك يجب اتباع كافة الإجراءات المطلوبة عبر الموقع، لذلك سوف نوضح في مقالنا طريقة الإستعلام عن الآلية وقيمة راتب الضمان.

الضمان الإجتماعي المطور

قامت الجهات المسؤولة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعيه بتوضيح بعض الإجراءات في حالة الرغبة بالاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، يجب على الجميع التسجيل الإلكتروني عبر المنصة المخصصة لذلك وقراءة جميع الشروط، ومراعاة الشروط قبل تقديم الطلب، وإذا تم انطباق جميع الشروط المحددة، فسوف يتم قبول الطلب بسهولة عبر المنصة، وبعد ذلك يجب التأكيد على تدوين وكتابة كافة البيانات عبر المنصة بشكل سليم لتفادي رفض الطلب المقدم.

كيفية الإستعلام عن آلية الضمان الإجتماعي المطور

يمكن للجميع سهولة التعرف على أهلية الضمان الاجتماعي المطور من خلال الموقع الإلكتروني المختص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة السر بشكل سليم.

يجب الضغط على خانة دعم الضمان الاجتماعي المطور.

الضغط على خانة الاستعلام عن آلية الدعم.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الهوية الوطنية والضغط على خانة الاستعلام، وسوف تظهر جميع التفاصيل.

شروط الحصول على راتب الضمان الإجتماعي المطور

هناك مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور، وتتمثل فيما يلي: