من جامعة القاهرة رابط تسجيل الكورسات كلية التمريض جامعة القاهرة 2024 credit.nursing.cu.edu.eg

أعلنت جامعة القاهرة عن رابط إلكتروني يتم من خلاله تسجيل الكورسات كلية التمريض جامعة القاهرة، كما أشارت إلى الإجراءات المتبعة عبر الإنترنت، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في دورات كلية التمريض، مع المتطلبات اللازمة، والمستندات المطلوبة، فتابعوا معنا.

تسجيل الكورسات كلية التمريض جامعة القاهرة 2024

يمكن للطلاب التسجيل بنجاح في كورسات كلية التمريض جامعة القاهرة، ولكن ينبغي اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع كلية التمريض جامعة القاهرة

ثم أرفق البطاقة الشخصية من الأمام والخلف.

قم بتسجيل الدخول من خلال الرقم السري.

ثم اضغط على إغلاق الحساب وأدرج كلمة المرور.

قم بملء البيانات الشخصية منها رقم البطاقة والاسم بالكامل.

سوف يطلب منك إرفاق البطاقة الشخصية مرة أخرى.

بعد ذلك سيتم مراجعة بياناتك المدخلة للتحقق من صحتها.

سوف تظهر لك قائمة الرغبات، اختر منها البرامج الدراسية.

ثم اطبع قائمة الرغبات، وقم بعرضها على المشرف الأكاديمي للتوقيع عليها.

أخيرا قم بتقديم الوثائق اللازمة إلى شؤون الطلاب.

متطلبات القبول في كورسات كلية التمريض

تتضمن متطلبات التسجيل في كورسات كلية التمريض ما يلي:

شهادة الثانوية العامة أو ما يقابلها للقسم العلمي.

اجتياز السنة التحضيرية وفق معدلات محددة في الأحياء والكيمياء وأيضا الفيزياء إلى جانب اللغة الإنجليزية.

الحصول على النسبة المطلوبة بعد السنة التحضيرية.

حسن السير والسلوك مع ضرورة اللياقة الطبية.

بالإضافة إلى اجتياز اختبار القدرات العامة وأيضا المعرفة العامة.

توفر المهارات الجيدة في العلوم الطبية.

امتلاك الصفات الشخصية التي تناسب المهنة منها التعاطف وقوة التحمل.

المستندات المطلوبة للتسجيل في كورسات كلية التمريض جامعة القاهرة

لكي تتمكن من التسجيل في كورسات كلية التمريض جامعة القاهرة لابد من تجهيز المستندات التالية: