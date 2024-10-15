جدول معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024-2025 “اسماء ومعدلات القبول”

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024-2025، بعد الإعلان عن نتيجة طلاب الصف السادس الاعدادي الدور الثاني، بدأ جميع الطلاب يتطلعون للتعرف على معدلات القبول المركزي في الجامعات المختلفة والمعاهد الحكومية والخاصة ومنها جامعة بغداد والبصرة وجميع الجامعات العراقية، وسوف يتقدم الناجحين من طلاب الصف السادس الإعدادي 2024 وفقاً للمعدلات التي سوف نعرضها لكم خلال السطور القادمة، فتابعونا.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024-2025

تختلف معدلات القبول في الجامعات العراقية من كلية إلى أخرى وقد تم الإعلان عن معدلات القبول والتي جاءت كالتالي:

معدل القبول في كلية طب الموصل: 100.33%

أما كلية طب الأسنان فإن معدل القبول بها 99.13%

بينما معدل القبول بكلية الصيدلة: 98.83%

معدل القبول بكلية هندسة الحاسوب: 95%

كلية الهندسة قسم ميكانيك فإن معدل القبول بها 86.33%

كلية العلوم: معدل 88%

معدل القبول في كلية علوم الحاسوب والرياضيات: 67.67%

جاء معدل القبول بكلية علوم البيئة: 62%

كما جاء معدل القبول في كلية الحقوق: 78.83%

معدل القبول في كلية العلوم السياسية: 65.5%

أما معدل القبول في كلية التمريض للذكور: 97.67%

كما أن معدل القبول في كلية التمريض للبنات: 95.33%

جاء معدل القبول في كلية الطب البيطري: 70.17%

أما كلية الزراعة والغابات: 60%

بينما كلية الإدارة والاقتصاد: 60%

معدل التربية للعلوم الصرفة: 74.5%

بينما معدل التربية للعلوم الإنسانية: 83.33%.

معدلات القبول في العراق pdf

الاستعلام عن معدلات القبول المركزي الجامعات العراقية 2025

يمكنك الاطلاع على معدلات القبول وفق الخطوات التالية.

في البداية ادخل إلى موقع وزارة التعليم العالي بالعراق.

ثم اضغط على استعلام عن نتائج القبول المركزي.

ثم حدد الشعبة، ثم انقر على استعلام.

سوف تظهر لك النتائج.

موعد انتهاء القبول المركزي 2024

سوف ينتهي طلاب الصف السادس الاعدادي من التقدم على القبول المركزي يوم الثلاثاء القادم 1 من أكتوبر، بعد أن تم تمديد العمل لمدة أربعة أيام.