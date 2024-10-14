“جديد عدل 3“ كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية موقع وكالة عدل الرسمية aadl.com.dz

سوف نوضح لكم اليوم من خلال مقالنا كل هو جديد عدل 3 والذي تم الإعلان عنه من قبل الجهات المسؤولة وذلك يوم الأحد الماضي، الجدير بالذكر أن سكنات عدل من المساعدات التي تقدمها وزارة السكن داخل الجزائر وذلك من أجل مساعدة المواطنين في الحصول على سكن ثابت وذلك من أجل توفير الاستقرار ويجب العلم أنه يتم تسديد قيمة الوحدة على شكل أقساط شهرية وذلك تسهيلا على المواطنين.

جديد عدل 3

تم عقد اجتماع يوم الأحد الماضي وذلك بشأن سكنات عدل 3 وشهدت حضور وزير السكن ومعه المدير العام للوكالة الوطنية وقاموا بتوضيح بأن رئيس الدولة قام بالإعلان عن توفير 2 مليون وحدة سكنية وهذا في الفترة بين 2019 وحتى 2024، ويجب العلم أنه سوف يتم البدء في إعداد الملفات ذات صلة لإعداد عقود الملكية وسوف يتم تحضيرها كل عام، كما أوضحوا أيضا أنه سوف يتم توزيع حوالي 67370 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل وذلك بمناسبة عيد الاستقلال والذي يتم الاحتفال به يوم 5 من جويلية بالإضافة إلى أنه سوف يتم تحويل السكنات المنتهية إلى مؤسسة عدل قبل توزيعها وذلك حتى تكون جاهزة على أكمل وجه، تم انتهاء الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير إلى كافة القطاعات التي بذلت قصارى جهدها من أجل توزيع 1.7 مليون وحدة في نهاية العام.

التقديم على سكنات عدل 3 المرحلة الثانية

عند الرغبة بالتقديم على سكنات عدل 3 قم باتباع الخطوات الآتية: