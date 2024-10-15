بالاسم.. نتيجة القبول بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر 2024 شوف اسمك فيهم ولا لا

نتيجة القبول بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر محافظة القاهرة وجميع الأقاليم والتي يترقبها كثير من الطلاب في جميع الفرق، خاصة بعد إعلان الجامعة بشكل رسمي عن أسماء الطلاب المقبولين في المدينة الجامعية، ومن المتوقع أن يتمكن جميع الطلبة خلال الساعات القليلة القادمة من الإطلاع على نتيجة القبول في المدينة الجامعية جامعة الأزهر، لذا سوف نوفر لكم خطوات الاستعلام عن المقبولين بالمدينة الجامعية، مع توضيح الشروط الهامة، فتابعوا معنا.

نتيجة القبول بالمدينة الجامعية جامعة الأزهر

حددت جامعة الأزهر نتيجة القبول في المدينة الجامعية بالقاهرة والأقاليم والتي يلتحق بها عدد كبير من الطلاب، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة القبول بالمدينة الجامعية اليوم الأحد 29 سبتمبر، كما أعلنت الجامعة عن البدء في تسكين الطلبة المقبولين بدء من يوم الثلاثاء الموافق 1 من أكتوبر المقبل، وقد تم الإعلان من قبل عن انطلاق العام الدراسي بالجامعة 2024-2025 يوم السبت 28 من سبتمبر 2024.

شروط القبول في المدينة الجامعية جامعة الأزهر

كما حددت جامعة الأزهر شروط الالتحاق بالمدن الجامعية والتي ينبغي توفرها في الطالب والالتزام بها، وتتمثل هذه الضوابط في النقاط التالية:

لابد من الالتزام بالضوابط واللوائح الداخلية في المدن الجامعية.

كما يجب الحرص على النظافة الشخصية.

إلى جانب ضرورة المحافظة على السلوك العام داخل المدينة الجامعية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدينة الجامعية

كما يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين بالمدينة الجامعية جامعة الأزهر وفق الخطوات التالية: