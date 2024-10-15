من هنا 👇 رابط تحميل الواجبات المنزلية pdf من موقع elearningenterypage وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة روابط خاصة بتحميل الواجبات المنزلية Pdf، حتى يتمكن الطلاب من حل هذه الواجبات للتقييم عليها، ويتم إضافة ذلك إلى درجات أعمال السنة الخاصة بكل طالب، حيث يمكن تحميلها من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مما يضمن عملية نزاهة درجات الطلاب وتقييمهم بشكل يتميز باستحقاق كل طالب لدرجاته.

تحميل الواجبات المنزلية pdf

يمكن لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية أن يقوموا بتحميل الواجبات المنزلية من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتي وضعت رابط لكل صف دراسي، من خلال البحث يظهر للطلاب ويضغط على الرابط ثم يتم تحميل الواجب بنظام الـ Pdf وتتمثل روابط الصفوف في الآتي:

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الأول الإبتدائي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الثاني الإبتدائي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الثالث الإبتدائي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الرابع الإبتدائي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الخامس الإبتدائي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف السادس الإبتدائي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الأول الإعدادي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الثاني الإعدادي..

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الأول الثانوي.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية – الصف الثاني الثانوي.

كيف يتم تقسيم أعمال السنة لطلاب المدارس

وقال وزير التربية والتعليم أثناء إعلانه عن تطبيق نظام الواجبات المنزلية والتقييمات عبر موقع الوزارة وأكدت الوزارة أنه يتم تقسيم أعمال السنة إلى عدة أقسام وتتمثل في الآتي:

الواجب المدرسي.

كراسة الحصة.

التقييمات الأسبوعية.

الإختبارات الشهرية.

الأنشطة.

ويتم وضع درجات الطلاب من خلال تقييمهم على موقع الوزارة ومعرفة أدائهم للواجبات المدرسية والقيام بالأنشطة الأسبوعية والاختبارات الشهرية ومدى التزام الطالب بالحضور وتنفيذ المهام التي يتم طلبها منه من خلال موقع الوزارة.