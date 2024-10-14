“وحش ريلمي بإمكانيات هتبهرك”.. تعرف على مواصفات ومميزات موبايل Realme 13 Plus 5G مقاوم للماء والغبار

بعد إطلاق سلسلة Realme Pro في الأسواق العالمية منذ بضعة أشهر، تكمل شركة ريلمي مجموعة منتجاتها من خلال الكشف عن هاتف Realme 13 Plus 5G، حيث تتميز هذه السلسلة بتوفير دعم كامل لشبكات الجيل الخامس، مما يمكن المستخدمين من الاستفادة من أسرع سرعات الاتصال المتاحة، تتكون السلسلة من طرازين جديدين يقدمان تجربة مستخدم شاملة وقيمة مميزة مقابل السعر.

مواصفات موبايل Realme 13 Plus 5G

المواصفات التفاصيل المعالج Mediatek Dimensity 7300 Energy ثماني النواة تكنولوجيا 4 نانو التخزين / الرام الذاكرة الداخلية 256/128 جيجا بايت الذاكرة العشوائية 12/8 جيجا رام الكاميرا الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل الكاميرا الخلفية ثلاثية 50+2 ميجا بكسل + Auxiliary lens عدسة مساعدة الشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بكسل بكثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة جودتها +FHD تدعم تقنية +HDR10 معدل تحديث 120Hz نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة Realme 5.0 البطارية 5000 مللي أمبير

مميزات هاتف Realme 13 Plus 5G

فيما يلي سنبين كافة مواصفات الهاتف: