“وحش ريلمي بإمكانيات هتبهرك”.. تعرف على مواصفات ومميزات موبايل Realme 13 Plus 5G مقاوم للماء والغبار

بعد إطلاق سلسلة Realme Pro في الأسواق العالمية منذ بضعة أشهر، تكمل شركة ريلمي مجموعة منتجاتها من خلال الكشف عن هاتف Realme 13 Plus 5G، حيث تتميز هذه السلسلة بتوفير دعم كامل لشبكات الجيل الخامس، مما يمكن المستخدمين من الاستفادة من أسرع سرعات الاتصال المتاحة، تتكون السلسلة من طرازين جديدين يقدمان تجربة مستخدم شاملة وقيمة مميزة مقابل السعر.
مواصفات موبايل Realme 13 Plus 5G
|المواصفات
|التفاصيل
|المعالج
|Mediatek Dimensity 7300 Energy ثماني النواة تكنولوجيا 4 نانو
|التخزين / الرام
|الذاكرة الداخلية 256/128 جيجا بايت
الذاكرة العشوائية 12/8 جيجا رام
|الكاميرا
|الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل
الكاميرا الخلفية ثلاثية 50+2 ميجا بكسل + Auxiliary lens عدسة مساعدة
|الشاشة
|AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بكسل بكثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة جودتها +FHD تدعم تقنية +HDR10 معدل تحديث 120Hz
|نظام التشغيل
|أندرويد 14 مع واجهة Realme 5.0
|البطارية
|5000 مللي أمبير
مميزات هاتف Realme 13 Plus 5G
فيما يلي سنبين كافة مواصفات الهاتف:
- يدعم شبكات الجيل الخامس ال5G.
- بطارية الهاتف بسعة عالية توفر أداءً ممتازًا وتستمر لفترة طويلة.
- يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 80 واط.
- الهاتف مقاوم للغبار والماء بتقييم IP65.
- يدعم تقنية HDR image support.
- يمكن زيادة سعة التخزين من خلال إدخال بطاقة ذاكرة خارجية MicroSD، حيث يتم تركيبها في مكان الشريحة الثانية.
- يدعم الهاتف تسجيل الفيديوهات بدقة 4K باستخدام الكاميرا الخلفية.
- توفر سماعات الهاتف الخارجية ستيريو تجربة صوتية رائعة.
- الهاتف مزود بمدخل 3.5 ملم لسماعات الأذن.
- المعالج الموجود في الهاتف يوفر أداءً ممتازًا للغاية.
- الهاتف مزود بمعظم المستشعرات مثل مستشعر التسارع، ومستشعر القرب، والبوصلة، والجيروسكوب.
- تظهر الكاميرا الخلفية جودة ممتازة في التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات.