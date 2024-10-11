إلغاء النفقة بالجزائر ومنح الحضانة للأب 2024 وفقا لقانون الأسرة الجديد.. حقيقة أم شائعة

يرغب جميع المواطنين بالتعرف على حقيقة إلغاء النفقة بالجزائر وذلك بعد أن تم نشر الكثير من الأخبار حول هذا الأمر مما تسبب في إثارة الجدل داخل الدولة لذلك قامت الجهات المسؤولة بالرد والتوضيح وهذا ما سنوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، ويجب العلم أن النفقة هي عبارة عن مبلغ من المال يتم منحه للسيدات بعد أن تتم عملية الطلاق وذلك في حال إن قامت بحضانة الأطفال.

حقيقة إلغاء النفقة بالجزائر

بعد التساؤلات العديدة حول حقيقة إلغاء النفقة بالجزائر قام نجيب بيطام وهو أستاذ القانون والمحاماه داخل البلد بالرد وأوضح أن هذه الأخبار ليس لها صحة من الأساس والهدف من إصدارها هو نشر الفوضى داخل الدولة كما أكد على عدم وجود أي تعديلات على قانون الأسرة وأوضح أيضا أن المرأة تقوم بتحمل نفقة طليقها وأطفاله يخص القانون المغربي وليس الجزائر لذلك أكد على ضرورة متابعة الأخبار من خلال المصادر الموثوقة.

حضانة الأطفال في الجزائر

انتشرت الكثير من الأخبار حول تعديل قانون الحضانة في الجزائر والذي من المقرر أن يتم تنفيذه يوم 28 من سبتمبر والذي ينص على منح حضانة الأطفال للأب وأن الزوجة لن تحصل على أي نفقات مالية بعد الطلاق مما تسبب ذلك في غضب الكثير من السيدات داخل الدولة لذلك قامت الجهات المعنية بالرد وأوضحت أنه من المعروف أن حضانة الأطفال تكون من حق الأم ويجب على طليقها دفع النفقة لها وذلك ما نص عليه القانون رقم 64 كما أكدت على عدم وجود أي تغيير على قانون الحضانة.