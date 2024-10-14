موعد طرح كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي 2024/2025

يرغب جميع المواطنين بالتعرف على موعد إطلاق كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي، ويجب العلم أن الإسكان الاجتماعي من المساعدات التي تقدمها الحكومة للمواطنين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل حيث يمكنهم الحصول على سكن ثابت والذي يكون سعره منخفض وذلك مقارنة بالسكن الخارجي ويجب العلم أنه يتم تسديد قيمة الوحدة على شكل أقساط شهرية وذلك لأطول فترة ممكنة، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي

بعد التساؤلات العديدة حول موعد إطلاق كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي قام وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني بالرد وأوضح أنه من المقرر إطلاق عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بداية من شهر أكتوبر القادم وهذا في أكثر من محافظة مختلفة، كما أوضح أن عملية التسجيل على الوحدات سوف يكون بدء من شهر نوفمبر القادم، ويجب العلم أن مساحة الوحدات تبدأ من 90 متر وحتى 110 ويتم تحديد الأقساط وأسعار الوحدات وفقا للراتب الشهري للمتقدم، بالإضافة إلى أنه يوجد أكثر من نظام والذي يتوافق مع محدودي الدخل وأصحاب الدخل المتوسط.

عدد وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

وفقا لما أوضحه وزير الإسكان أنه من المقرر إطلاق ما يقارب نحو 70 ألف وحدة وسوف يتم تقسيمهم إلى 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل وعشر آلاف وحدة لأصحاب الدخل المنخفض، كما أوضح أن نصف عدد الوحدات سوف يكون في المدن الجديدة والتي يتم تسليمها بعد مرور 3 أعوام من تاريخ التقديم بينما النصف الآخر سوف يكون في المدن القديمة وهي وحدات جاهزة للتسليم، يجب العلم أن عمارات السكن الاجتماعي تتكون من ست أدوار وكل دور يوجد به أربع شقق سكنية وكل شقة مساحتها 90 متر.